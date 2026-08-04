Kemeraltı’nın tarihi sokaklarından oto sanayilere, Ege’nin ticaret merkezi İzmir’de emektar esnafın yüzünü güldüren bir karar alındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdesi verilen esnaf ve sanatkar finansman paketinin tüm ayrıntılarını duyurdu. İzmir genelinde üretim ve hizmet sunan binlerce küçük işletme, bu kararla rahat bir nefes alacak.

Nakit İhtiyacına 1,5 Milyon Liralık Destek

Piyasadaki nakit ihtiyacını karşılamak ve çarkların kesintisiz dönmesini sağlamak amacıyla Hazine destekli işletme kredisi limiti yükseltildi. 1 milyon lira olan eski tavan değer, yapılan düzenlemeyle 1,5 milyon liraya çıkartıldı. Ürün tedarik etmek ya da dükkanın işletme masraflarını karşılamak isteyen İzmirli esnaf, bu imkandan yararlanabilecek.

Yatırım Kredilerinde 3,5 Milyon Lira Sınırı

Gelişen teknolojiye ayak uydurmak ve imalat kapasitesini yükseltmek isteyen sanatkarlar da unutulmadı. İş yeri mülkiyeti edinme, makine donanımı satın alma ve ticari araç yatırımı için verilen kredi limiti 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya ulaştı. İzmir’in üreten gücüne güç katacak bu hamle, yeni istihdam alanlarının önünü açacak.

Vade Süreleri Esnetildi

Finansman desteğinin yanı sıra ödeme planlarında da belirgin iyileştirmeler yapıldı. İşletme kredilerinde 4 yıllık vade korunurken, iş yeri alımına yönelik kredilerde süre 5 yıldan 6 yıla yükseltildi. Araç ve teçhizat alımlarında ise ödeme süresi 4 yıldan 5 yıla çıkarıldı. Böylece İzmir esnafı, yüksek taksit baskısı yaşamadan işletmesini geleceğe taşıyabilecek.