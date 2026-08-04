Son Mühür- Borsa İstanbul'da bankacılık endeksinin Temmuz ayı enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesiyle yüzde 3 arttığı süreçte BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 değer kaybederek 13.410,54 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre 47.56 puan azalan BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.08'lik düşüşle 13.399 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 13.300 ve 13.200 puanın destek, 13.600 ve 13.700 puanın direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Asya borsaları ABD Başkanı Donald Trump'ın ''İran'a son şans'' sözleriyle üstü kapalı tehdidine rağmen Orta Doğu'da Hürmüz Boğazı kaynaklı enerji krizinin çözümüne dair umutların tazelenmesi sonrası günü artı kapattı.

Japon Nıkkei endeksi yüzde 0.32, yılbaşında bu yana yüzde 35 değer kaybetmesiyle dikkat çeken Güney Kore'nin teknoloji ağırlıklı Kospı endeksi ise yüzde 1.52 değer kazandı.

Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Ons altın 4.061 dolardan, gram altın 6.209 liradan,

gümüş 58.97 dolardan,

90 dolarlık zirvesinin ardından geri çekilen Brent petrol yönünü tekrar yukarıya çevirerek 85.23 dolardan,

Bitcoin 63.767 dolardan işlem görüyor.