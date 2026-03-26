İzmir'de Sahilevleri ve İnciraltı bölgesinden Üçkuyular yönüne gitmek için otobüsleri tercih eden yolcular için kritik bir uyarı geldi. ESHOT Genel Müdürlüğü, bölgede yürütülen altyapı çalışmaları sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşanmaması adına yeni bir düzenlemeye imza attı. Kurumdan yapılan resmi duyuruyla 7 No’lu Sahilevleri-Üçkuyular İskele hattının mevcut güzergahında zorunlu bir değişikliğe gidildiği açıklandı. Devreye alınan yeni geçici ring hattı ve hizmet dışı kalan durakların tam listesi yolcularla paylaşıldı.

ESHOT 7 NUMARALI HAT GÜZERGAHI NASIL DEĞİŞTİ, NEREDEN GEÇİYOR?

ESHOT tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 7 No’lu hattın alışılmış güzergahı yerine geçici bir ring hattı oluşturuldu. Araçlar, çalışmalar bitene kadar Gürler Caddesi, Ekin Sokak, Yıldırım Kentler Caddesi, Mithatpaşa Caddesi, 16 Sokak ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden geçerek Üçkuyular İskele’ye ulaşım sağlayacak.

İZMİR ESHOT HANGİ DURAKLAR İPTAL EDİLDİ, DEVRE DIŞI KALDI?

Güzergahta yapılan bu zorunlu değişiklikle birlikte bazı duraklar da geçici olarak devre dışı bırakıldı. ESHOT'un duyurusuna göre altyapı çalışmaları tamamlanana kadar İskele, Sahilevleri, Dr. Ertuğrul Parkı, Bakiü Parkı, Korsan Villa ve İnci duraklarından yolcu alımı yapılmayacak. Otobüsler bu duraklara uğramadan yeni ring güzergahı üzerinden seferlerine devam edecek.

ESHOT GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Bölgede ulaşımı doğrudan etkileyen bu geçici düzenlemenin bitiş tarihi altyapı çalışmalarının durumuna göre şekillenecek. Sahadaki çalışmalar tamamlandığında güzergah değişikliği de son bulacak.

Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için alternatif rotaları tercih etmeleri ve İzmir ulaşımıyla ilgili güncel duyuruları yakından takip etmeleri istendi.