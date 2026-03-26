İzmir siyasetinde gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ediyor. Karşılıklı ve peş peşe açıklamalar gelmeye devam ederken, gündemdeki hareketlilik yerini koruyor. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, dikkat çeken bir konuyu gündemine aldı. Güç'ün gündeminde acele kamulaştırma kararları vardı.

"Acele kamulaştırmayı da bu iktidar çıkardı!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan ve iktidarı hedef alan Çağatay Güç, "Acele kamulaştırmayı da bu iktidar çıkardı

Ülkemizin değerlerine bir bir el konmaya ve satılmaya çalışılıyor. Doğamızı tahrip etmeyi hiç önemsemeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Para kazanmak için her yol mubahtır anlayışı ile ülkemize ve milletimize ait mallara, mülklere, dağlara, taşlara el koymaya çalışıyorlar. Bu mantık kabul edilemez. Milletimiz bu yapılan oldu bittileri asla doğru bulmuyor. Ancak iktidar bildiğini okuyor. Milletini önemsemeyen bir iktidar var karşımızda. Az kaldı. CHP iktidarımızla bu oldu bittiler son bulacak. Ülkemiz adalet ve hukukla yönetilecek. Milletimiz rahatlayacak." ifadelerini kullandı.