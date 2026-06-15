SON MÜHÜR/Cumhur Erkek- İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi içinde bulunan Şehit Gazi Sağlık Birlik-Sen tabelasının gece yarısı operasyonuyla sökülmesi büyük tepki yarattı. Edinilen bilgilere göre, Şehit Gazi Sağlık Birlik-Sen Sendika Temsilciliği’nin hastane yönetimine başvurarak oda tahsis talebinde bulunmasıyla başladı. Hastane Başhekimi, sendikanın bu talebini uygun bularak, hastanenin fiziki konumundan ve idari işleyişinden sorumlu olan Hastane Müdürü Mesut Şaşmaz’a talimat verdi. Başhekim, sendika temsilciliği için uygun bir yerin en kısa sürede tahsis edilmesini istedi.

Hastane Müdürü Önce Oda Tahsis Etti

Başhekimin talimatı doğrultusunda hareket eden Hastane Müdürü Mesut Şaşmaz, yaklaşık bir hafta önce hastane binası içerisinde sendika temsilciliği kullanımı için bir oda tahsis etti. Sendika yetkilileri de ay sonuna doğru resmi açılışını gerçekleştirmeyi planladıkları odanın dış kısmına, üzerinde Türk bayrağının, şehit ve gazi vurgusunun ve sendika logosunun yer aldığı 'Şehit Gazi Sağlık Birlik - Sen Sendika Temsilciliği' yazılı resmi tabelayı monte etti.

Taktırdığı Tabelayı Gece Yarısı Söktürdü

Ancak iddialara göre, gelişmeler bu aşamadan sonra idari bir krize dönüştü. Hastane Müdürü Mesut Şaşmaz, hiçbir gerekçe göstermeksizin, gece yarısı personele talimat vererek söz konusu tabelayı yerinden indirtti. Üzerinde Türk bayrağı bulunan şehit-gazi tabelasının gece vakti apar topar sökülmesi, hastane koridorlarında tansiyonun yükselmesine neden oldu.

MHP ve Ülkü ocaklarından Kısa Sürede Tepki

Durumun fark edilmesi üzerine sendika il temsilcisi ile hastanede görev yapan Konak İlçe Temsilcisi yaşanan duruma sert tepki gösterdi. Türk bayraklı tabelanın indirilmesiyle başlayan kriz, kısa sürede hastane sınırlarını aşarak kent siyasetine de yansıdı. Gece yarısı yaşanan tabela indirme olayını öğrenen Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Teşkilatı ve Ülkü Ocakları yöneticileri de üzerinde Türk bayrağı taşıyan bir tabelanın bu şekilde indirilmesine tepki gösterdi.

Başhekim Skandala Anında Müdahale Etti

Hastane içinde ve dışarıda büyüyen tepkiler üzerine Hastane Başhekimi duruma doğrudan müdahale etti. Hastane Müdürü Mesut Şaşmaz’ı makam odasına çağıran başhekim, verdiği oda tahsis talimatının neden tam olarak uygulanmadığı ve tabelanın hangi gerekçeyle indirildiği konusunda idari amire tepkisini dile getirdi. Başhekimin müdahalesi ve gelen yoğun tepkiler üzerine hata yaptığını kabul eden Hastane Müdürü Mesut Şaşmaz'ın, indirttiği Türk bayraklı sendika tabelasını kendi elleriyle yeniden aynı yere asacağını belirttiği öğrenildi.