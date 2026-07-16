Son Mühür- İzmir Ekonomi Üniversitesinin önümüzdeki yıllarda açılması beklenen Güzelbahçe kampüsü, mimarlık dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan World Architecture Festival (WAF)’da finale yükseldi. Finale kalan değerli projeler, 18-20 Kasım 2026 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Florida eyaletinde canlı sunum sonrası jüriler tarafından değerlendirilecek.

İki ayrı kategoride finale kalarak başarıya imza atıldı

İzmir’de yıllardır üzerinde çalışılan İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Kampüsü, İzmir’e son teknolojiye sahip üniversite kampüsü kazandırmayı hedefliyor. Kampüs, Gelecek Projeleri kategorisinde Eğitim Yapıları ve Kentsel Ölçekte Planlama olmak üzere iki kategoride finalist oldu.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, bu değerli başarı hakkında şu ifadeleri kullandı: “İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Kampüsü’nün dünyanın en prestijli mimarlık ödül programlarından biri olan World Architecture Festival’de iki ayrı kategoride finalist olması bizler için büyük bir gurur kaynağı. Bu başarı, yalnızca güçlü bir mimari tasarımın değil; geleceğin eğitim anlayışını, sürdürülebilirliği ve yenilikçi yaklaşımları merkeze alan vizyonumuzun da uluslararası düzeyde takdir gördüğünün önemli bir göstergesi.”

Yusuf Hakan Abacıoğlu: “Gelişen ve değişen dünyaya hazırlayacağına inanıyorum”

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, Güzelbahçe kampüsü projesinin amacı ve eğitim için önemini vurguladı: “Güzelbahçe kampüsümüzü tasarlarken en önemli önceliğimiz; gençlerimizin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini bütüncül biçimde destekleyecek bir yaşam alanı oluşturmaktı.

Bunun için de her ayrıntıyı en ince noktasına kadar düşündük, gençlerimizin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda projeyi ilerlettik. Yeni kampüsümüzde eğitim, yalnızca sınıflarda gerçekleşen bir süreç olmayacak. Laboratuvarlardan ortak çalışma alanlarına, sosyal ve kültürel mekanlardan açık alanlara kadar her bölüm, öğrencilerimizin öğrenme deneyimini zenginleştirecek. Güzelbahçe kampüsümüzün gençlerimizin hayallerini büyüteceğine, yeteneklerini geliştireceğine, onları gelişen ve dönüşen dünyaya güçlü biçimde hazırlayacağına yürekten inanıyorum. Güzelbahçe kampüsümüzün uluslararası alanda elde ettiği başarı da, doğru yolda olduğumuzu ve projemizin önemini açıkça gösteriyor”