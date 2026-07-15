Güzelbahçe Belediyesindeki rüşvet, irtikap, imar kirliliğine sebep olma ve suç örgütü kurma iddiaları üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ilk büyük operasyon 26 Mayıs'ta düzenlenmişti.

Bu operasyonda, aralarında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar’ın da olduğu isimler gözaltına alınmıştı. Mahkemeye sevk edilen Günay ve Bayraktar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Görevden uzaklaştırılmıştı

Gelişmelerin sonrasında İçişleri Bakanlığı, 27 Mayıs’ta Belediye Başkanı Mustafa Günay’ı geçici bir tedbirle görevden uzaklaştırdığını açıklamıştı.

İlk dalgada gözaltına alınan Başkanın eşi Nermin Günay ile eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Özden Mustafa İnce’nin de aralarında bulunduğu 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

İkinci dalga operasyonu yapıldı

Soruşturmayı genişleten savcılık, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerini ve banka hareketlerini inceleme altına almıştı.

Yapılan detaylı incelemeler ve para trafiği analizleri sonucunda, örgütlü rüşvet ve irtikap iddialarına bağlantılı olduğu öne sürülen 7 yeni şüpheli daha tespit edilmişti. Belirlenen şüphelilerden birinin başka bir suçtan tutuklu olduğu belirlenmişti.

Serbest bırakıldılar

Elde edilen yeni delillerin ardından savcılık emriyle 14 Temmuz'da ikinci bir eş zamanlı operasyon yapılmıştı. Bu operasyon doğrultusunda, halen tutuklu bulunan Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın oğlu Ahmet Günay, gelini İmran Kübra Günay, kardeşi Hüseyin Günay ve bir şüpheli daha emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan ve adliyeye sevk edilen belediye başkanının 3 yakını ile diğer şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Firari şüpheliler aranıyor

Soruşturma doğrultusunda haklarında gözaltı kararı bulunan ancak adreslerinde olmayan 2 firari şüphelinin yakalanması için emniyet güçlerinin çalışmaları devam ediyor. Polis ekiplerinin operasyonla ilgili çok yönlü incelemesi ise sürüyor.