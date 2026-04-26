Osman Günden / Son Mühür - AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Millet Vekili Eyyüp Kadir İnan, 'AK Parti logolu' kart kullanarak trafikte imtiyaz sağlamak isteyenlere tepki gösterdi. Paylaşımına bu şekilde park edilmiş bir fotoğraf da ekleyen İnan duruma dikkat çekti.

''AK Partili olmak demek...''

Eyyüp Kadir İnan'ın bu şekilde park edilmiş bir araç fotoğrafı eklediği paylaşımı şöyle:

''AK Partili olmak demek, en önde kurallara ve nizama uymak demektir. Kendine ayrıcalık aramak, milletten ayrışmak bizim siyasi duruşumuzla asla bağdaşmaz.

Parti Logomuzu kullanarak araç camlarına bırakılan kartlarla kendine imtiyaz yaratmaya çalışanların bu eylemlerini AK Parti olarak kınıyoruz. Ve takipçisiyiz.

Milletimize rahatsızlık veren her konunun bizzat takipçisi olmaya devam edeceğiz. Lütfen bu yetkisiz ve haksız materyallere itibar etmeyiniz.''

Şamil Tayyar'dan destek

İnan'ın X paylaşımını alıntılayan Şamil Tayyar da şunları yazdı:

''AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan kardeşimiz, AK Parti logolu araç tanıtım kartını ön cama yerleştirip trafikte imtiyaz sağlayacağını düşünen kurnaza haddini bildirmiş. Özlediğimiz, hasretle beklediğimiz çok şık hareketler''