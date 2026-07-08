Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde 1 Temmuz 2026 itibarıyla tüm Türkiye'de hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi (DOA), vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Üzerinde DOA logosu bulunan plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını geri dönüşüme kazandıranlar, her bir şişe için 1 TL nakit teşvik alıyor. Elde edilen bu kazançlar dijital cüzdanlarda birikiyor, banka hesaplarına aktarılabiliyor veya market alışverişlerinde harcanabiliyor. Sistem 81 il ve 973 ilçede resmen devreye girerken, en çok aranan anahtar kelimelerin başında iade makinelerinin nerelerde olduğu geliyor.

DOA GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNESİ NEREDE VAR?

Geri dönüşümü kazanca çeviren akıllı DOA iade makineleri, Türkiye'nin dört bir yanında kademeli olarak yaygınlaşıyor. Nüfusun yoğun olduğu İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirler başta olmak üzere birçok noktada bu cihazlara ulaşmak mümkün. Ulusal zincir marketlerin (Migros, CarrefourSA, BİM, A101) şubeleri, belediye binaları, üniversite kampüsleri, havalimanları ve metro istasyonları gibi merkezi alanlar iade işlemleri için aktif olarak kullanılıyor.

DOA GERİ DÖNÜŞÜM NOKTASI NASIL BULUNUR?

Size en yakın depozito iade noktasını bulmak için sabit bir liste aramanıza gerek yok; bu işlem dijital ortamdan saniyeler içinde yapılabiliyor. Güncel noktaları iki farklı yöntemle öğrenebilirsiniz:

DOA Mobil Uygulaması: Akıllı telefonunuza indireceğiniz uygulamanın harita ekranı üzerinden çevrenizdeki tüm aktif makineleri anlık olarak görebilirsiniz.

İnternet Sitesi: DOA'nın resmi web sitesindeki "Nereye İade Ederim?" sorgulama ekranına girerek il, ilçe ve mahalle seçimi yapabilir, size en yakın iade merkezinin adresine ulaşabilirsiniz.

İLÇE İLÇE İZMİR DOA İADE NOKTALARI

İzmir'de yaşayan vatandaşlar için hizmete açılan bazı önemli DOA iade noktaları şu şekilde sıralanıyor:

Aliağa: CarrefourSA Hürriyet Süper (Yeni Mah.), Beyazıt Market (Atatürk Mah.)

Balçova: Fevzi Çakmak Market (Fevzi Çakmak Mah.)

Bayraklı: İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Adalet Mah.)

Bornova: Ege Üniversitesi Kampüsü, Atkasan Atık Değerlendirme (Gürpınar Mah.), Revomat (Kavaklıdere Mah.), Turgut Reis Market (İnönü Mah.)

Buca: Ahmet Yesevi Market (Atatürk Mah.), Yıldız Market, Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi

Çiğli: BİM Mimar Sinan, Migros Egekent MM, A101 Yeni Mahalle

Foça: CarrefourSA Atatürk Mahallesi Süper, Migros Mjet Yenifoça

Gaziemir: Gaziemir Market, CarrefourSA Gaziemir Emlak Konutları

Güzelbahçe: BİM Yelki, A101 Balık Hali, Migros Güzelbahçe MM

Karabağlar: A101 Dörtyol (Yunus Emre Mah.), BİM Kibar Mahallesi

Karşıyaka: CarrefourSA Örnekköy, BİM Örnekköy, Serinkuyu Market

Kemalpaşa: Kirazlı Caddesi Market

Konak: İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültürpark, BİM Agora

Menderes: BİM Cumaovası Görece, A101 Görece

Menemen: Koyundere Market, Bakırçay Üniversitesi

Narlıdere: Narlıdere Market (Çamtepe Mah.)

Seferihisar: A101 Turabiye, BİM Camikebir

Tire: BİM Selçuk Yolu

Torbalı: Migros Torbalı MM, A101 Cemali Tuncer, ÇATOM Torbalı Şubesi, BİM Yemişlik

Urla: BİM Cumhuriyet, Migros Besim Uyal Cad. MM, A101 Sanayi

DOA UYGULAMASI NASIL KULLANILIR VE İADE BEDELİ NASIL ALINIR?

Depozitolu ambalajları iade edip kazanç sağlamak oldukça basit bir sürece dayanıyor. Öncelikle ambalajın üzerinde mutlaka DOA logosu bulunmalı ve şişe deforme olmamış (ezilmemiş) olmalıdır.

İade işlemini başlatmak için cihaz ekranındaki "Başlamak için dokunun" yazısına basın. Ardından telefonunuzdaki DOA uygulamasını açarak "İade et" butonuna tıklayın. Makinenin ekranında beliren karekodu telefonunuzun kamerasıyla okuttuktan sonra ambalajları makineye atabilirsiniz. İade merkezlerinde ise görevlinin cihazındaki karekodu okutmanız yeterli oluyor.

Şişeleri teslim ettiğiniz anda, iade bedeli anında uygulamanızdaki DOA Dijital Cüzdan'a yansıyor. Biriken bu bakiyeyi doa.gov.tr veya uygulama üzerinden yönetebilirsiniz. Dilerseniz banka hesabınıza Havale/EFT yapabilir, ATM'den nakit olarak çekebilir ya da sanal kartınızla internet alışverişlerinde kullanabilirsiniz. Ayrıca karekod destekli POS cihazı bulunan tüm işletmelerde doğrudan ödeme yapma imkanına da sahipsiniz.