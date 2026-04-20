Dikili Belediyesi şu anda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetiminde bulunuyor. İlçenin belediye başkanı ise 2019'dan beri görevini sürdüren Adil Kırgöz. 2024 seçimlerinde de sandıktan birinci çıkan Kırgöz, ikinci dönemine başladı ve Dikili tarihinde en yüksek oy oranıyla seçilen başkan unvanını taşıyor.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz kimdir?

Adil Kırgöz, 1969 yılında Dikili'nin Salihler köyünde doğdu. İlk eğitimine doğduğu köydeki ilköğretim okulunda başlayan Kırgöz, ortaokul ve lise yıllarını Dikili Lisesi'nde tamamladı. Yükseköğrenimini Beykoz Üniversitesi Lojistik Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü'nde bitirdi.

1996 yılında Dikili'de kendi işini kurarak iş hayatına atıldı. Kırgöz Yapı Malzemeleri şirketinin kurucusu olan Adil Kırgöz, ilerleyen yıllarda şirket bünyesine inşaat, lojistik ve zeytincilik sektörlerini de ekledi. Evli ve iki çocuk babası olan Kırgöz, Dikili'nin yerlisi olması nedeniyle ilçede uzun yıllar sosyal çevreler ve sivil toplum kuruluşlarıyla yakın ilişki içinde kaldı.

Dikili Belediyesi hangi partide?

Dikili Belediyesi, CHP çatısı altında faaliyetlerini sürdürüyor. İlçe uzun yıllardır sosyal demokrat çizgide yerel yönetim anlayışını tercih eden bir seçmen profiline sahip. 2019 yerel seçimlerinde yüzde 57,7 oy alarak Dikili tarihinin en yüksek oy oranıyla seçilen başkan unvanını kazanan Adil Kırgöz, 2024 seçimlerinde de vatandaşın güvenini yineledi ve ikinci kez belediye başkanı seçildi.

2024 seçimlerinde Dikili'de CHP'nin yanı sıra MHP'den Sema Akıncı, İYİ Parti'den Güney Taner Şen, DEVA Partisi'nden Fatih Selen ve Memleket Partisi'nden Ethem Uysal gibi çeşitli partilerin adayları yarıştı. Ancak sandık sonuçları Kırgöz'ün lehine çıktı ve Dikili'nin yönetim çizgisi değişmedi. İlçede yaklaşık 40 bin seçmen oy kullanmıştı.

Adil Kırgöz'ün siyasi geçmişi

Kırgöz'ün siyasi kariyeri iş hayatındaki başarılarının ardından CHP bünyesinde başladı. 2009-2010 yılları arasında CHP Dikili İlçe Örgütü'nde Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Parti içindeki tecrübesini 2014 yerel seçimlerinde belediye meclis üyeliğine taşıdı ve bir dönem boyunca mecliste görev aldı.

2019'da CHP'nin Dikili Belediye Başkan adayı olarak gösterildi ve rekor oy oranıyla koltuğa oturdu. Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi olan Kırgöz, aynı zamanda Dikili Yelken Kulübü'nün kurucu üyeleri arasında. Dikili'yi Sevenler Derneği'nin kurucu üyeliğini de yürüten başkan, Dikili Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Dikili Ziraat Odası, Dikili Şoförler Odası ve Bergama Ticaret Odası üyeliklerini sürdürüyor.

Dikili Belediyesi'nde son dönem gündemi

Kırgöz yönetimindeki Dikili Belediyesi son dönemde altyapı, doğal gaz ve turizm altyapısı projeleriyle gündemde. İlçede doğal gazın 4. etap çalışmaları devam ederken, Çandarlı Meydan Projesi ve Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımları da belediyenin öncelikli çalışmaları arasında yer alıyor. Turizm sezonuna hazırlık, sosyal belediyecilik uygulamaları ve kültür-sanat etkinlikleri de Kırgöz döneminin öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor.