SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, 20 Nisan 2026 tarihli ve 887 sayılı kararıyla yargı teşkilatında hareketlilik yaşattı. Rutin bir yetki düzenlemesinin ötesine geçen bu liste, özellikle organize suçlar, terör dosyaları ve çocuk suçluluğu ile ilgilenen ihtisas mahkemelerinde "yeni bir dönemin" kapısını araladı.Yargı kulislerde, bu kararın sadece bir başlangıç olduğu ve Mayıs-Haziran ana kararnamesi öncesinde kritik noktaların "tahkim edildiği" konuşuluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerdeki "kritik" mahkemeler için özel bir listenin daha hazırlık aşamasında olduğu, siber suçlar ve finansal suçlar mahkemelerine yönelik yeni yetkilendirmelerin yolda olduğu belirtiliyor.

Çocuk Mahkemeleri Sil Baştan

Başkent yargısında en dikkat çekici değişim çocuk mahkemelerinde yaşandı. Hassan dosyaların görüldüğü bu mahkemelerde yetki dengeleri değişti:

-Aslıhan Erhan: 3. Çocuk Mahkemesi’ne atanarak bu alandaki yeni yapılanmanın merkezine yerleşti.

-Gökçen Şimşek Özelgül ve Türker Akceviz: Görevleri "genel" yetkiye çekilerek farklı alanlarda değerlendirilmek üzere yedek kulübesine alınmış oldu.

-Dr. Alperen Sefa Çakırbay: Mevcut dengeli dağılımın sürdürülmesi adına genel yetkiyle görevine devam ediyor.

Ankara'da 'Kulis' Savaşı

Kararın en çok tartışılan ve "kulis savaşı" olarak adlandırılan kısmı ağır ceza mahkemelerindeki değişimler oldu. Özellikle Doğu ve Batı illerindeki kritik kaydırmalar, bekleyen büyük dosyaların seyrini etkileyebilir:

Şehir İsim Yeni Görevi / Durumu Burdur Vedat Efe 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Isparta Musa Talih 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Diyarbakır Ezel Erciyas Harmankaya 6. Ağır Ceza Mahkemesi (Kritik Yetki) Kocaeli Osman Çağlar Çakıltepe 3. Ağır Ceza Üyeliği

Kocaeli ve Isparta Da Yenilenme

Sanayi şehri Kocaeli'nde dosya yükünün yönetilmesi amacıyla yapıldı. Merve Bayram’ın 3. Ağır Ceza üyeliğine, Hüsne Çetin’in ise 6. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne getirilmesi, mahkeme bazlı uzmanlaşma hedefini teyit ediyor. Isparta’da ise Gülcan Dinç 1. Ağır Ceza ve Esra Nur Talih 2. İş Mahkemesi atamalarıyla, il genelindeki mahkeme türleri arasında "liyakat ve denge" odaklı bir geçiş yapıldığı görülüyor.



BAM’da Yeni Görevlendirmeler

Etki sadece ilk derece mahkemeleri ile sınırlı kalmadı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) bünyesinde yapılan atamalar, istinaf aşamasındaki dosyaların hızı ve niteliği açısından belirleyici olacak: Yapılan atamalar, üst yargıda özellikle mülkiyet hukuku ve ceza dosyalarında yeni bir içtihat döneminin sinyalini veriyor. Siber suçlar ve finansal suçlar mahkemelerine yönelik yeni yetkilendirmelerin yolda olduğu belirtiliyor.