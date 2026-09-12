Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki Küçükköy, tarihi taş evleri ve dar sokaklarıyla geçmişin izlerini bugüne taşıyor. Eski adı Yeniçarohori olan mahallede Boşnak kültürü, sanat ve Ege mutfağı bir arada yaşatılıyor.

Eski taş evler sanat atölyelerine dönüştü

Eski bir Rum köyü olan Küçükköy, mübadele döneminden kalan mimari dokusunu büyük ölçüde koruyor. Tarihi taş cami, eski köy evleri ve sokaklar mahallenin geçmişini yansıtıyor.

Restore edilen bazı Rum evleri ise bugün seramik, resim ve heykel atölyesi olarak kullanılıyor. Yeniçarohori Sanat Köyü adıyla da anılan bölgede Kıraarthane ve Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi bulunuyor.

Boşnak böreği mahallenin öne çıkan lezzetlerinden

Küçükköy'ün mutfağında Boşnak kültürünün izleri belirgin şekilde görülüyor. El açması Boşnak böreği ve geleneksel Boşnak kahvesi ziyaretçilerin tercih ettiği tatların başında geliyor.

Zeytin, zeytinyağlı yemekler, ev yapımı reçeller ve köy ekmeği de yöresel sofralarda kendine yer buluyor.

Mübadele geçmişi müzelerde anlatılıyor

Küçükköy Kent Müzesi ve Göç Müzesi, mahallenin göç ve mübadele geçmişini ziyaretçilere aktarıyor. Köy meydanındaki tarihi yapılar ile eski bir kilisenin avlusu da geçmişten kalan izler arasında bulunuyor.

Ayvalık merkezinden 15 dakikada ulaşılıyor

Zeytinlikler ve meyve bahçeleriyle çevrili Küçükköy, yürüyüş ve fotoğraf için de farklı rotalar sunuyor. Bölgede zeytin hasat günleri ve çeşitli yerel etkinlikler düzenleniyor.

Ayvalık merkezinden araçla yaklaşık 15 dakikada ulaşılan mahalle; taş evleri, sanat ortamı, Boşnak mutfağı ve sakin sokaklarıyla günübirlik geziler için farklı bir alternatif oluşturuyor.