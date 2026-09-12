Son Mühür- CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, beraberindeki il ve ilçe yöneticileriyle birlikte Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın Karşıyaka’daki anıt mezarını ziyaret etti. Zübeyde Hanım’ı saygı, rahmet ve minnetle andıklarını belirten Gümrükçü, Cumhuriyet’e ve Atatürk’ün mirasına sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.

Gümrükçü'nün açıklaması şu şekilde;

"Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kıymetli annesi Zübeyde Annemizin Karşıyaka’daki anıt mezarını, İl Başkan Yardımcılarımız, Bayraklı İlçe Başkanımız Didem Gültekin, Güzelbahçe İlçe Başkanımız Fulya Alçay, Dikili İlçe Başkanımız Neriman Tanış ve İl Disiplin Kurulu Başkanımız Pelin Özsoy ile birlikte ziyaret ettik. Bir milletin esaretten özgürlüğe uzanan yürüyüşüne önderlik eden, vatanımızı kurtaran, Cumhuriyetimizi ve Cumhuriyet Halk Partimizi kuran büyük bir lider yetiştiren Zübeyde Annemizi huzurunda saygı, rahmet ve minnetle andık. Başta Zübeyde Annemiz olmak üzere, Atatürk’ü yetiştiren tüm annelerin ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçen tüm kahramanlarımızın önünde saygıyla eğiliyorum. İzmir’e, Cumhuriyetimize ve Atatürk’ün mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz."