Son Mühür- İzmir’in Karşıyaka ilçesinde Karşıyaka Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Eğitim Merkezi (KARGEM) çatısı altında üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’ı makamında ziyaret etti.

Başarılı öğrencilerden Ünsal’a teşekkür

Sınav sürecini başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler, kendilerine sunulan imkanlar ve nitelikli eğitim desteği için Başkan Ünsal’a teşekkürlerini sunarak çiçek takdim etti. Tıp ve mühendislik fakülteleri başta olmak üzere ülkenin köklü üniversitelerine yerleşen gençlerin ağırlandığı ziyarette, KARGEM’in yakaladığı başarı grafiği değerlendirildi.

Ziyaretin sonunda Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, üniversite yaşamına adım atan gençlere derslerinde ve kampüs hayatlarında ihtiyaç duyabilecekleri çeşitli malzemelerin yer aldığı hediye paketlerini takdim etti.

Yeni dönem başlıyor!

Ayrıca KARGEM’in 8 ve 12. Sınıflar için hızlandırma programlarıyla ders başı yapılan merkezde yeni eğitim öğretim dönemi 15 Eylül itibarıyla resmen başlayacak. Halihazırda yaklaşık 350 öğrencinin kayıt yaptırdığı KARGEM’de, mezun gruplarına yönelik kayıt süreci de devam ediyor. Bilgi için ise verilen numara belli: 0 232 365 25 94

“En büyük gurur kaynağımız”

Gençlerin başarısını kutlayan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “KARGEM’de yetişen evlatlarımızın azimle çalışarak Türkiye’nin seçkin üniversitelerine yerleştiğini görmek bizler için en büyük gurur kaynağıdır. Tıp ve mühendislik başta olmak üzere hayallerindeki bölümlere adımlarını atan tüm gençlerimizi ve bu başarıda emeği geçen eğitimcilerimizi yürekten kutluyorum. Karşıyaka Belediyesi olarak eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve gençlerimizin yolunu açmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Üniversite yaşamına başlayan öğrencilerimize akademik hayatlarında, KARGEM çatısı altında yeni döneme adım atan gençlerimize ise eğitim yolculuklarında sonsuz başarılar diliyorum” diye konuştu.