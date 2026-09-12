Son Mühür/Hüseyin Demir TFF 3.Lig’de büyük heyecan devam ediyor. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken kalite, rekabet artıyor. Sezonun ikinci haftasında İzmir derbisinde, Karşıyaka Spor Kulübü, evinde Altay Spor Kulübü’nü ağırlıyor. Dev İzmir derbisi Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda bugün saat 19:00’da oynanacak. Yeşil-kırmızılılar, evinde taraftarı önünde 2026-2027 sezonunda ilk galibiyetini almak istiyor. Siyah-beyazlılar, genç ve dinamik kadrosuyla derbiden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

İzmir derbisini Can Cengiz yönetecek!

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından karşılaşmanın hakemleri; Can Cengiz, Mete Topcu, Muhammet Metin Taş, Alper Kerem Aras olarak belirlendi. TFF’nin gözlemci olarak belirlediği isimler; Sacit Keşkek, Tuncay Atan, Tolga Becer oldu. İzmir derbisi yayıncı kuruluş Tivubu Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşıyakalı taraftarlar stadyuma akın edecek!

İzmir derbisinde, bugün her iki takımın taraftarları Alsancak Mustafa Denizli Stadyumuna akın edecek. Karşıyaka’nın ev sahipliğinde olan derbide yeşil-kırmızılı taraftarlar, Osman Bey parkında buluştuktan sonra vapur seferleriyle karşıya geçecek. İzmir körfezinden yeşil-kırmızılı renklerle geçecek olan Karşıyakalı taraftarlar, maç saatini sabırsızlıkla bekliyor. İzmir derbisi için bugün binlerce kolluk kuvveti görevlendirildi. Alsancak ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Altay taraftar gruplarından derbi uyarısı!

Altay Spor Kulübü’nün Onursal Başkanı Sinan Kanlı, dev İzmir derbisinden önce Karşıyaka maçı deplasman biletlerini satın alarak Taraftar Derneği Başkanı Murat Şumar’a teslim etti ve biletlerin taraftarlara adaletli şekilde dağıtılmasını rica etti. Altaylı taraftarlar maçtan önce organize olarak Alsancak’ta bir araya gelecek ve stadyuma gidecek. Altay’ın Forza taraftar grubu, “Deplasman tribününe gelecek herkes siyah giymek ve atkısını getirmek zorundadır. Kortejde görevli arkadaşlarımızın, tribünde ise tribün liderlerimizin uyarılarına eksiksiz uyalım. Bilinçli davranalım, alkolün ölçüsünü kaçırmayalım; stat içindeki organizasyona emek veren kardeşlerimizin emeğine saygı gösterelim” ifadelerine yer verdi.

Gözler dev derbide

Karşıyaka Spor Kulübü’nde Burhanettin Basatemür ve öğrencileri, dün gerçekleştirdiği son antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Altay Spor Kulübü’nde teknik direktör Tuna Üzümcü ve oyuncuları maça hazır. Her iki takım dev derbi için maç saatini bekliyor. Bugün tüm İzmir, derbiyi merakla ve heyecanla bekliyor. Türkiye’nin iki köklü takımı kozlarını paylaşıyor. Yeşil-kırmızılılar, sezonun ilk haftasında Ankara deplasmanında Etimesgut’a 1-0 kaybederken siyah-beyazlılar ise Denizli İdman Yurdu ile 1-1 berabere kaldı.

İzmir’in iki güzide takımı

Türkiye’nin ve İzmir’in köklü kulüpleri arasında yer alan Altay Spor Kulübü ile Karşıyaka Spor Kulübü, en son geçen sezon karşılaştı. Kaf-Kaf, sahadan 3-1’lik skorla galip ayrıldı. İki İzmir takım arasında oynanan son 11 müsabakada; yeşil-kırmızılılar, sahadan 3 kez galip ayrılırken siyah-beyazlılar 4 kez galip geldi. 4 kez ise iki takım berabere kaldı.