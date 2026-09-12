Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce ilkokul öğrencileri için hayata geçirilen beslenme paketi projesi, bu yıl da devam edecek. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, belirlenen kriterlere uygun olduğu tespit edilen okullarda sabahları 08.30 ila 09.00 saatleri arasında gerçekleştirilen beslenme paketi dağıtımları 28 Eylül’de başlayacak.

Paketler hijyenik koşullarda üretiliyor

Belediyenin EVKA 1 Buca Sosyal Yaşam Kampüsü Yerleşkesi içinde bulunan aşevinde son derece hijyenik koşullarda hazırlanan beslenme paketleri, İzmirli çocuklara dağıtılacak. Her gün farklı ürünlerden oluşturulması planlanan menülerle çocukların beslenmesine, ailelerin de ev ekonomisine katkı sağlanacak. Hizmet, özellikle tam gün eğitim veren ve kantini bulunmayan öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarına destek sağlanması için uygun görülen 7 okulda sunulacak.

Hangi okullarda beslenme paketi dağıtılacak?

İzmir’de beslenme desteği kapsamında Kocakapı Mahallesi’ndeki Yıldırım Kemalbey İlkokulu, Akarcalı Mahallesi’ndeki Yeşiltepe İlkokulu, Yeşiltepe Mahallesi’ndeki Sarıkamış İlkokulu, Turgut Reis Mahallesi’ndeki Kemal Reis İlkokulu, Çamlık Mahallesi’ndeki Fatih İlkokulu, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Fuat Köprülü İlkokulu ve Körfez Mahallesi’ndeki Demokrasi İlkokulu’na paket dağıtımı yapılacak.

Konak, Gaziemir, Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerindeki toplam yedi okulda yürütülecek destek programından her gün bin 800 öğrenci yararlanacak.