UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması ikinci haftasında temsilcimiz Galatasaray, Avrupa futbolunun en önemli kulüplerinden Barcelona ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Ligdeki ilk maçında Sporting deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönen sarı-kırmızılı ekip, güçlü rakibi karşısında taraftarının da desteğiyle sahadan avantajlı bir skorla ayrılmayı hedefliyor. Taraftarlar ve tüm futbolseverler ise bu dev mücadelenin tarihine, başlama saatine ve yayınlanacağı kanala kilitlenmiş durumda.

GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Galatasaray ile Barcelona arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 2. hafta mücadelesi, 13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak. Tüm futbol otoritelerinin ve taraftarların büyük bir heyecanla beklediği bu zorlu karşılaşma, Türkiye saati ile (TSİ) 22.00'de başlayacak.

GALATASARAY BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Dev maçın Türkiye'deki yayıncı kuruluşu, futbolseverler tarafından en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi yayın haklarının Türkiye'de TRT'de bulunması sebebiyle, karşılaşmanın TRT'nin yayın ağı üzerinden ekranlara gelmesi bekleniyor. Ancak mücadelenin TRT 1, TRT Spor ekranlarından mı yoksa dijital yayın platformu "tabii" üzerinden mi yayınlanacağı, maç tarihi yaklaştığında kanal yönetiminin yapacağı açıklamayla kesinleşecek.

GALATASARAY BARCELONA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ve Barcelona'yı karşı karşıya getirecek olan dev mücadele İstanbul'da oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki bu kritik sınavda Barcelona'yı kendi sahasında, seyircisi önünde ağırlayarak iç saha avantajını sonuna kadar kullanmaya çalışacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

9 Eylül'de oynanan ilk hafta müsabakasının (Sporting 3-1 Galatasaray) ardından Barcelona'yı konuk edecek olan temsilcimizin, lig aşamasındaki kalan maç takvimi ise şu şekilde sıralanıyor:

13 Ekim 2026: Galatasaray - Barcelona

21 Ekim 2026: Lille - Galatasaray Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? İçeriği Görüntüle

3 Kasım 2026: Galatasaray - Stuttgart

24 Kasım 2026: Galatasaray - Aston Villa

Aralık 2026: AEK - Galatasaray

Aralık 2026: Galatasaray - Feyenoord

Ocak 2027: Galatasaray - PSG