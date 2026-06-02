Ana yerleşkesi Karabağlar'da bulunan İzmir Demokrasi Üniversitesi, dünyanın en prestijli uluslararası eğitim fuarları arasında yer alan NAFSA 2026’da Türkiye’yi temsil eden üniversiteler arasında yer buldu. Üniversitenin rektörü Selim Karahasanoğlu ile Rektör Yardımcısı Devrim Ünay, ABD’de düzenlenen organizasyonda çeşitli uluslararası temaslar gerçekleştirdi.

“Study in Türkiye” çatısı altında tanıtıldı!

ABD’nin Orlando kentinde düzenlenen NAFSA 2026 fuarı ve kongresinde, Türkiye Ulusal Ajansı koordinasyonunda oluşturulan “Study in Türkiye” pavilyonu öne çıktı.

Türkiye’den 89 üniversite ve 3 kamu kurumunun katılım gösterdiği organizasyonda İzmir Demokrasi Üniversitesi de uluslararası eğitim alanındaki vizyonunu tanıtma imkanı elde etti.

Uluslararası iş birlikleri için temaslar!

Fuar boyunca üniversite yönetimi tarafından farklı ülkelerden yükseköğretim kurumlarıyla çok sayıda görüşme gerçekleştirildi. Temaslar sonucunda akademik iş birliklerinin geliştirilmesi, öğrenci ve akademisyen değişim programlarının artırılması ile ortak projelerin hayata geçirilmesi konuları üzerinde duruldu.