Son Mühür/ Osman Günden- Karabağlar Belediyesi, tekstil sektörünün büyüyen nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak ve evdeki kadınları iş hayatına kazandırmak amacıyla Bozyaka Mahallesi'nde iddialı bir adım attı. Kadınların ve gençlerin doğrudan istihdama katılımını hedefleyen Tekstil Akademisi, düzenlenen resmi törenle kapılarını açtı. Merkez, sadece teorik bir eğitim alanı olmakla kalmayıp sanayi tipi üretim araçlarıyla entegre bir dayanışma üssü olarak tasarlandı. Bir ay önce başlayan eğitimde 40'ı aşkın kursiyer şimdiden dikiş makinelerinin başına geçti bile.

İki buçuk yıllık hazırlık doğrudan istihdama dönüşüyor

Açılış töreninde konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, projenin arkasında iki buçuk yıllık titiz bir hazırlık sürecinin olduğunu vurguladı. Kentin sadece binalarla değil, toplumsal üretim mekanizmalarıyla da dönüşmesi gerektiğini belirten Kınay, "Karabağlar yokluğu da yoksulluğu da içinde barındıran bir yer. İstedik ki kimse evde kalmasın, herkes kendi ayakları üzerinde durmanın yolunu bulsun" dedi.

Akademide klasik dikiş nakış kurslarından farklı bir yöntem izleniyor. Kursiyerler, fabrikalarda kullanılan sanayi tipi tekstil makineleriyle doğrudan üretim pratikleri geliştiriyor. Böylece eğitimini tamamlayan gençler ve kadınlar, ara eleman sıkıntısı çeken tekstil sektöründe hazır iş gücü olarak yer alabilecek. İzmir Gömlek, Triko ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Olgun Aktaş da merkezin sektörel iş gücü açığını kapatma noktasında kritik bir rol üstleneceğini belirtti.

Dikiş makinesinin başına geçti

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından merkezdeki atölyeleri gezen Belediye Başkanı Helil Kınay, ceketini çıkarıp dikiş makinesinin başına oturdu ve kursiyerlerle birlikte üretim yaptı. Akademi kursiyerlerinden Fatoş Durak, merkezin kendileri için sadece bir kurs alanı olmadığını ifade etti. Durak, "Burada sadece üretmeyi öğrenmiyoruz. Bir araya geliyor, dayanışma ile güçleniyoruz" sözleriyle merkezin sosyal boyutuna dikkat çekti.

Açılış programı kapsamında kültürel etkinliklere de yer verildi. İzmir Demokrasi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı Başkanı Prof. Dr. H. Nurgül Begiç koordinasyonunda hazırlanan Tekstil Tasarımı Sergisi katılımcılarla buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yazma Sanatçısı Emel Ardahanlı ile Esengül Gökmen’in gerçekleştirdiği uygulamalı geleneksel yazma baskı ve el nakışı atölyesi ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Tören sonunda Başkan Kınay, üniversitenin öğretim üyelerine ve sanatçılara katkılarından dolayı teşekkür ederek teşekkür belgesi takdim etti.

