Antalya merkezli olarak 27 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 84 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi. Eş zamanlı baskınlar sonucunda 72 kişi gözaltına alınırken, 4 şüphelinin cezaevinde bulunduğu, firari 8 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Yasa dışı bahis soruşturması!

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, bir internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve 7258 sayılı kanuna aykırı faaliyet yürütüldüğü belirlendi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve para trafiğinin gün yüzüne çıkarılması için Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından da inceleme gerçekleştirildi.

8 milyar liralık işlem hacmi!

Yapılan araştırmalar sonucunda yasa dışı bahis organizasyonuyla bağlantılı olduğu düşünülen 84 banka hesabı inceleme altına alındı. İnceleme neticesinde hesapların yıllık toplam işlem hacminin yaklaşık 8 milyar liraya ulaştığı tespit edildi.

27 ilde operasyon!

Soruşturma çerçevesinde İstanbul başta olmak üzere Antalya, İzmir, Bursa, Adana, Diyarbakır, Hatay, Van, Ankara, Gaziantep, Mersin, Manisa ve Muğla’nın da aralarında bulunduğu 27 ilde şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı düzenlenen baskınlar sonucunda 72 şüpheli gözaltına alınırken, 4 kişinin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu belirlendi.

Firariler aranıyor!

Operasyon çerçevesinde 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalar sonucunda çok sayıda dijital materyal ve incelemeye alınan elektronik cihaz bulundu.