Son Mühür / Yağmur Daştan - İtalya Cumhuriyeti’nin 80’inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle İzmir’de resepsiyon düzenlendi. İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Giuseppe Manzo’nun katılımı İzmir İtalya Konsolosu Daniele Bianchi ve eşi Fatemeh Moshtari’nin ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyona İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban başta olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Ticaret Odası Başkanı (İZTO) Mahmut Özgener, çok sayıda diplomat, bürokrat, İzmir’in iş dünyasının temsilcileri ve çok sayıda İtalyan ve Türk vatandaş katıldı.

Törenin başında İzmir Büyükşehir Belediyesi bandosu hem İtalya hem de Türk milli marşını seslendirdi.

Rakamlarla dostluğu anlattı

Resepsiyonda konuklara seslenen İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Manzo, İzmir Valisi Elban ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay’a teşekkür ederek sözlerine başladı. Vali Elban ve Başkan Tugay ile sohbetlerinde somut sonuçlara ulaştıklarının bilgisini veren Büyükelçi Manzo, “Bu somut adımları rakamlarla sizlere aktarmak istiyorum. Bu rakamlar, sizleri temsil ediyor ve yaptığımız çalışmaları gösteriyor. Birinci rakam 80. Türkiye Cumhuriyeti gibi genç cumhuriyet ama daha genciz; 80’inci yılımızı kutluyoruz. Oysa Türkiye Cumhuriyeti bir asrı geçmiş durumda. Bu bağlama çok yakınız. İkinci rakam 170. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin tarihini gösteriyor. Üçüncü rakam ise 1861. Bu tarihte İtalyan Birliği oluşturuldu. İzmir ve İtalya arasındaki dostluğun en somut kanıtı: 1861 yılında ilk İtalya konsolosluğu İzmir’de açıldı” dedi.

“Yaşasın İtalya, yaşasın ülkelerimiz arasındaki dostluk”

“Bu rakamlar geçmişe dair; günümüzdeki rakamları da paylaşmak isterim” sözleriyle devam eden Manzo, “Geçtiğimiz yıl İtalya ve Türkiye arasında ekonomik ilişkiler 30 milyar dolar seviyesindeydi. Bunun 6’da 1’i yani yaklaşık 5 milyar doları da İzmir çıkışlı bir ticaretin ürünü. Son rakam ise 250’dir. Bu rakam İzmir'de faaliyet gösteren İtalyan ticaret odasına kayıtlı şirketlerin sayısını gösteriyor. Aramızdaki iş birliğini güçlendirmek için bana güvenebilirsiniz. Burada bulunan herkese güvenebiliriz. Burada bulunan herkes iki ülke arasındaki iş birliğinin gelişmesi için elinden geleni yapıyor. Son rakam ise 2. Sayın Daniela ve Fatemeh... Muhteşem bir çift olup bizi en iyi şekilde temsil ediyorlar. Kendilerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yaşasın İtalya, yaşasın Türkiye yaşasın ülkelerimiz arasındaki dostluk” ifadelerini kullandı.

“Biz buradayız…”

Resepsiyonun açılışında konuşan İtalya Konsolosu Daniele Bianchi, “Türk bakanlar başta olmak üzere İzmir Valisi Süleyman Elban ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a çok teşekkür ediyorum. Ekselansları Manzo’ya da teşekkür ediyorum; onun burada olması İzmir ve İtalya arasındaki dostluğun en somut kanıtlarındandır. İtalya Cumhuriyeti’nin 80'inci yıl dönümünü kutluyoruz. 80 sene önce ilk kez kadınlar oy kullanma hakkına sahip oldu. Bunu canlı tutmak için girişte bir sergi hazırladık. Burada sadece İtalyan Cumhuriyeti’ni değil; insanlığı tebrik edip kutluyoruz. Burada çok fazla unsur var İtalyan vatandaşımız askerlerimiz İtalyan dilini yaşatanlar var. Her sene İtalya'nın değerlerini burada sergilemeye çalışıyoruz. İlki ülke ilişkilerini geliştirmek için çaba sarf ediyoruz. Kısaca şunu söyleyebilirim: Biz buradayız. Türk milli takımı pazar günü ilk maçını oynayacak. Kendilerine başarılar diliyoruz. Yaşasın Türkiye, Yaşasın İtalya, yaşasın İtalyan dostluğu!” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Sinan Kızıltan ve Yüksel Tuncer’e ‘İtalya şövalye nişanı’ verildi.