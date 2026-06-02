İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, ülke genelinde DEAŞ terör örgütüne dair geniş kapsamlı bir operasyon yapıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın kordinasyonuyla düzenlenen bu operasyonlar, toplamda 21 ilde eş zamanlı olarak hayata geçirildi.

İzmir dahil 21 ilde eş zamanlı baskın

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıklarının birlikte yürüttüğü çalışmalarda harekete geçildi.

İzmir’in de aralarında bulunduğu; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Iğdır, İstanbul, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Nevşehir, Samsun ve Şanlıurfa’da tespit edilen adreslere baskınlar yapıldı.

70 şüpheli yakalandı

Yapılan saha çalışmalarının sonrasında, operasyonların gerekçeleri de belli oldu. Yakalanan 70 şüphelinin DEAŞ terör örgütü ile organik bağı olduğu, örgütle bağlantılı olan ve sözde yardım kuruluşu adı altında faaliyet yürüten yapılar üzerinden örgüte maddi destek sağladıkları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin, sosyal medya platformlarını aktif kullanarak örgüt propagandası yaptıkları da öğrenildi.

Yasal işlemler başlatıldı

Güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarının ardından gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatıldı.