Malatya merkezli yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma sonucunda, FETÖ’nün emniyet yapılanmasına yönelik büyük bir darbe vuruldu. Toplamda 17 ilin dahil olduğu operasyonlarda, örgütle bağlantılı olduğu belirlenen çok sayıda kişi yakalandı.

17 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, Türkiye’nin dört bir yanına yayılan bir ağa operasyon gerçekleştirdi.

Malatya’nın yanı sıra İzmir, İstanbul, Ankara, Adana, Ankara, Batman, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa ve Trabzon dahil toplam 17 şehirde, önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Ekipler bir arada çalıştı

MİT Başkanlığı, İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uzun süreli takibi ve detaylı çalışmalarının ardından örgütün gizli faaliyetleri deşifre edildi.

Gerçekleştirilen analizler, şüphelilerin örgütün "emniyet mahrem yapılanması" içerisinde aktif rol aldığını belirledi.

23 şüpheli gözaltına alındı

Ekiplerin yaptığı baskınlar sonucunda, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 23 şüpheli gözaltına alındı.