Son Mühür - UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Paris Saint-Germain, Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. İlk mücadeleyi 5-4 kazanan Fransız temsilcisi, final bileti için sahaya avantajlı çıktı.

Bayern Münih'i saf dışı bıraktılar

Allianz Arena’da oynanan karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Paris Saint-Germain’nin golünü 3’üncü dakikada Ousmane Dembele kaydederken, ev sahibi Bayern Münih’nin sayısı ise 90+4’üncü dakikada Harry Kane’den geldi.

Karşılaşmanın son anlarında mücadeleyi uzatmalara taşımak için baskısını artıran Bayern Münih, aradığı golü bulamadı. Bu sonucun ardından ilk maçı 5-4 kazanan PSG, toplam skorda rakibine 6-5 üstünlük sağlayarak finale yükseldi.

2026 Şampiyonlar Ligi Finali ne zaman?

Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, 30 Mayıs Cumartesi günü Budapeşte’de oynanacak finalde Mikel Arteta’nın çalıştırdığı Arsenal ile karşılaşacak. Fransız temsilcisi, kritik mücadelede Devler Ligi’nde üst üste ikinci şampiyonluğunu hedeflerken, Arsenal ise 20 yıl aradan sonra çıktığı finalde tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmayı amaçlıyor.