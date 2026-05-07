Son Mühür- Arjantin’den büyük hayallerle yola çıkan ve içinde 23 farklı milletten 150’yi aşkın yolcunun olduğu MV Hondius kruvaziyer gemisi, son günlerde zorlu bir sınav veriyor.

Atlantik Okyanusu’nu geçtiği sırada ortaya çıkan hantavirüs şüphesiyle gelen son bilgilere göre, virüs sebebiyle 3 kişi hayatını kaybederken, hastalığa yakalanan diğer kişilerin tahliye süreçleri gerçekleşti.

Tahliyeler Hollanda ve Güney Afrika’ya yapıldı

Yeşil Burun Adaları’nın başkenti Praia limanına demirleyen gemide hareketli saatler yaşandı. Hastalık belirtisi olan kişiler, yoğun güvenlik önlemleri içerisinde gemiden çıkarıldı.Tahliye edilenler içerisinde geminin doktoru da bulunuyor. Tedavi süreci için rotalar ise Hollanda ve Güney Afrika oldu.

Türk yolcu Emin Yoğurtçuoğlu son durumu anlattı

Gemide bulunan ve doğa tutkusuyla bilinen Türk maceracı Emin Yoğurtçuoğlu, son duruma açıklamalar yaptı.

6 Mayıs itibarıyla Praia’dan ayrıldıklarını ve Kanarya Adaları’na doğru yola çıktıklarını belirten Yoğurtçuoğlu,

"Şu an her şey yolunda, yeni bir vaka ya da hasta haberi yok. Tahliye ettiğimiz arkadaşlarımızın sağ salim Hollanda’ya varmış olduklarını umuyoruz. Biz burada sadece kuşların değil, aslında birbirimize olan desteğin de peşindeyiz.

Yaşadıklarımız çok normal olmasa da bu zorluklar doğayı ve insanı anlamanın bir parçası. İçimiz rahat, sağlığımız yerinde. Bu yolculuğu kazasız belasız tamamlayacağımıza inanıyoruz." diyerek gemideki yaşananları özetledi.

Ne olmuştu?

Süreç geminin Arjantin’den ayrılmasından kısa bir süre sonra başlamıştı. Okyanus ortasında belirlenen ilk vakaların sonrasında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) duruma müdahil olmuştu.

Gerçekleştirilen incelemelerde, üçü ölümle sonuçlanan toplam sekiz resmi vaka kayıtlara geçmişti. Şu an için bir kişi İsviçre’de, bir diğeri ise Güney Afrika’da gözetim altında tutuluyor.