Son Mühür / Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, dijital dünyanın son gözdesi yapay zekada devrim gibi bir adım atarak dünyanın en büyük açık kaynaklı yapay zeka platformu Hugging Face üzerinde çok önemli bir adıma imza attı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Hugging Face’in resmi kurumsal profilini açtı. Türkiye, bu hamleyle küresel platformda kurumsal paylaşım yapan ilk kamu kurumu unvanını da elde etmiş oldu.

“Egemen yapay zeka” vurgusu

Hugging Face CEO’su Clement Delangue’nun "Daha fazla hükümet açık kaynağı ve egemen yapay zekayı kullanmalı" sözleriyle bizzat duyurduğu girişim hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından da açıklama geldi.

Hem Türkçe hem de İngilizce

Başkanlığın dijital üssündeki ilk büyük veri setinin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından paylaşıldığı belirtilirken; deprem, seçim, göç ve ekonomi gibi kritik başlıklarda 2 bin 810 doğrulanmış iddia kaydından oluşan devasa veri seti, Türkçe ve İngilizce dillerinde dünya çapındaki araştırmacıların erişimine sunulduğu bilgisi verildi. Açıklamada, “Türkçe ve İngilizce olarak CC-BY-4.0 lisansıyla paylaşılan veri seti; araştırmacıların, gazetecilerin ve yapay zeka geliştiricilerinin kullanımına açılmıştır. Çalışmanın, Türkçe dezenformasyon tespiti alanındaki yapay zeka modellerine, akademik araştırmalara ve medya okuryazarlığı faaliyetlerine katkı sağlaması hedeflenmektedir. Bu adımla Başkanlığımız, Hugging Face platformunda kurumsal paylaşım yapan ilk kamu kurumu olmuştur” ifadeleri kullanıldı.