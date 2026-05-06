Son Mühür - Edinilen bilgilere göre söz konusu yolcu, boarding işlemlerinin tamamlanmasının ardından uçakta semptom göstermeye başladı. Durumun kabin ekibi tarafından fark edilmesi üzerine sağlık ekipleriyle irtibata geçilirken, yolcu kalkış gerçekleşmeden önce uçaktan indirildi.

Hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri tarafından muayene edilen yolcunun daha sonra Hantavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. KLM Royal Dutch Airlines tarafından yapılan açıklamada ise yolcunun uçakta yalnızca kısa süre bulunduğu ve gerekli tüm sağlık prosedürlerinin eksiksiz şekilde uygulandığı ifade edildi.

Hantavirüs nedir?

Hantavirüs, kemirgenler aracılığıyla taşınan ve genellikle kurumuş dışkı parçacıklarının hava yoluyla solunması sonucu insanlara bulaşan bir virüs olarak biliniyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre enfeksiyonlar çoğunlukla kemirgenlerin idrarı, dışkısı ya da tükürüğünden yayılan parçacıkların havaya karışmasıyla ortaya çıkıyor. Nadir durumlarda ise kemirgen ısırıkları veya tırmalamaları yoluyla da bulaş gerçekleşebiliyor.

Hantavirüs belirtileri nelerdir?

Hantavirüs kaynaklı enfeksiyonun ilk evresi çoğunlukla grip benzeri şikayetlerle ortaya çıkıyor ve belirtiler bu nedenle diğer viral hastalıklarla karıştırılabiliyor. Semptomların genellikle enfeksiyondan sonraki 1 ila 2 hafta içinde görülmeye başladığı belirtilirken, en yaygın Hantavirüs belirtileri ise şöyle sıralanıyor:

Yüksek ateş (38–40 °C)

Şiddetli baş ağrısı

Kas ve eklem ağrıları (özellikle sırt, kalça ve uyluklarda)

Halsizlik, yorgunluk

İştahsızlık

Mide bulantısı ve kusma

Karın ağrısı

İshal (bazı vakalarda)