Son Mühür- Amerika Birleşik Devletleri’nde hukuk dünyası ve kamuoyu, 2019 yılında hücresinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’ın bıraktığı iddia edilen intihar notunu konuşuyor.

Bugüne kadar Epstein’ın hücre arkadaşı Nicholas Tartaglione’nin davası sebebiyle adli emanette gizli tutulan bu belge, bir federal yargıcın kararıyla ortaya çıktı.

"Ne yapmamı istiyorsunuz? Oturup ağlayayım mı!!"

Söz konusu not, Epstein’ın intihar ettiği günden birkaç hafta önce, ilk başarısız intihar girişiminin sonrasında kaleme alınmış.

Epstein, sistemin kendisine yönelik baskısından bahsederek, “Beni aylarca soruşturdular. Ve hiçbir şey bulamadılar! Sonra 15 yıl önceki suçlamalar ortaya çıktı. “Ne zaman veda edebileceğine karar verebilmek keyifli. Ne yapmamı istiyorsunuz? Oturup ağlayayım mı!!” ” ifadelerini kullanmış.

Mektubun bitiminde ise Epstein’ın altını dikkatle çizmiş olduğu "eğlenceli değil" ifadesinden sonra, not tam olarak şu cümleyle noktalanıyor: "Buna değmez!!"

Ne olmuştu?

Küçük yaştaki kız çocuklarına dair kurduğu büyük fuhuş ağı ve istismar suçlamalarıyla yargılanan Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019 sabahı New York’taki hücresinde ölü bulunmuştu. Adli tıp kayıtları ölümü "intihar" olarak geçmişti.