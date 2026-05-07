Son Mühür - 7 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye genelindeki merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 680 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre başvurular, KPSS (B) grubu puan üstünlüğüne göre değerlendirilecek ve adaylar mülakat sürecine alınmadan yerleştirilecek.

KPSS ile mülakatsız alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci 7 Mayıs itibarıyla başladı. Adaylar, 22 Mayıs 2026 saat 23.59’a kadar Kariyer Kapısı sistemi üzerinden e-Devlet şifreleriyle başvurularını tamamlayabilecek. Başvuru koşulları ile kadro dağılımına ilişkin detayların ise Bakanlığın resmi internet sitelerinde yayımlanacağı bildirildi.

İlanda, personel yerleştirmelerinde yalnızca KPSS puan sıralamasının esas alınacağı belirtilirken, adaylar için herhangi bir sözlü sınav ya da mülakat uygulanmayacağı ifade edildi. Alım süreciyle birlikte Bakanlığın hizmet kapasitesinin artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Bakan Göktaş açıklama yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni personel alım sürecini kamuoyuna duyurdu. Göktaş, vatandaşlara sunulan sosyal hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi amacıyla yeni çalışma arkadaşlarının Bakanlık kadrosuna dahil edileceğini ifade etti.

7 Mayıs 2026 Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 06/05/2026 Tarihli ve 574 ve 576 Sayılı Kararları

YÖNETMELİKLER

– Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

– Devlet Personel Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

– Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/12)

KURUL KARARI

– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 04/05/2026 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/42169] Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri