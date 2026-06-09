Çanakkale’de aylardır süren detaylı bir çalışma sonucunda, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçırmaya çalışan büyük bir suç örgütü çökertildi.

8 aylık titiz takip sonuç verdi

Olayın başlangıcı, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın aldığı bilgilere göre başladı. İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri, örgütü inceleme altına alarak yaklaşık 8 ay boyunca teknik takip gerçekleştirdi. Bu süre kapsamında çetenin çalışma yöntemleri, lojistik destekleri ve bağlantıları bir bir deşifre edildi.

Sadece deniz yolunu kullanmadılar

A.K. ismindeki kişinin liderlik ettiği öne sürülen bu şebeke, işi oldukça profesyonel bir ağa yaymış durumdaydı.

Ekiplerin tespitine göre örgüt, göçmenleri taşıyabilmek için özel sürat botları temin ediyor ve belirlenen kıyı noktalarından deniz yoluyla onları Yunanistan’a geçirmeye çalışıyordu.

Sadece deniz değil, kara ulaşımı için de araçlar kullanan örgüt, göçmenleri ülkenin farklı noktalarından toplayarak Çanakkale’ye getiriyordu

11 ilde eş zamanlı baskın

Çanakkale merkezli gerçekleştirilen operasyon, Türkiye’nin dört bir yanına uzandı. İstanbul'dan İzmir'e, Ankara'dan Diyarbakır'a kadar toplam 11 ilde polis ve sahil güvenlik ekipleri harekete geçti.

Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda, örgüt lideri A.K. ve yönetici kadrosundaki isimlerin de aralarında olduğu 41 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Göçmenler Güvenlik Merkezine gönderildi

Operasyon sırasında yakalanan 137 düzensiz göçmen, yasa dışı geçmeye çalıştığı sırasında ele geçirildi. Farklı ülke vatandaşı olan bu kişiler, yapılan sağlık kontrolleri ve işlemlerinin sonrasında Ayvacık’taki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edilerek koruma altına alındı.

41 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan 41 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının sonrasında yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlıların tamamı, tutuklanarak cezaevine gönderildi