Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Aracı İşletmecileri Odası öncülüğünde, İzmir merkezde faaliyet gösteren ilçe şoförler odası başkanlarının katılımıyla Servisçiler Odası Hizmet Binası’nda bir basın toplantısı düzenlendi.

UKOME kararları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği ‘S’ plakası ihalesine yönelik şoför esnafının görüşleri kamuoyuna duyuruldu. ÖZMAL araçları hakkında bilgi verildi. Oda Başkanı Bostancı, belediyeye, İzmir’in merkez ilçesinde S plakaya ihale verilmemesi gerektiğini söylediğini belirtti. Algı politikası oluşturulduğunu belirti. İzmir'in kuzey bölgesine 150, güney 150 , merkeze ise 200 tane S plaka verilecek. 2027 yılında ise İzmir ilçe merkezlere 50 tane, kuzey ve güney aksına da toplam 100 daha verilecek.

“ÖZMAL araçları öğrenci taşımacılığı yapamaz ibaresi kaldırılmış”

Oda’nın geçmiş döneminde S plakadan fazla Özmal araçlarının arttığını söyleyen Oda Başkanı Hasan Basri Bostancı, “Kamuoyunda bin 650 tane S plaka dağıtılacak diye söylem var. Algı politikası oluşturuluyor. Yaptığımız çalışmalar Türkiye’de emsal oldu. 1 milyona yakın aile servis taşımacılığından evine ekmek götürüyor. 4 yılık bir ara verdik, seçimi kaybetmiştik. Yeniden seçimle başkanlığa geldik. S plakadan fazla Özmal denilen araçlar artmıştı. Gelir gelmez Özmal hakkında çalışmalara başladık. Servis araçlarında, fabrikaların adına çalışmalara başladık. Çalışma ve işletme ruhsatı olmayanlara kırmızı kuşak araç almalarının yasak olduğunu anlattık. Tapusu, kira sözleşmesi varsa, temizlik işi yapmışsa, fabrika ile sözleşme yapmışsa belge alınmış. Bunlara anlatıp, izah ettik. Birlik Başkanı Yalçın Ata’ya da teşekkür etmek istiyorum. Hemen gerekli girişimlerde bulunduk. Alt yapısının belirli bir sürece ihtiyaç vardı. Alt yapının hazırlanması gerekiyordu. Belediye ise bu çalışmaları 3,4 ay içerisinde bitirdi. Fabrikalara çalışma ruhsatı olmadan araç teslimi edildi. Diğer olay ise okul adına kayıtlı Özmal araçlarıyla öğrenci taşımacılığı yapılıyor. İzmir ilindeki umumi servis aracı işletmecilerinin bir önergesi vardı. 24 . maddede Özmal araçlarıyla öğrenci taşımacılığı yapılamaz maddesi vardı. Bizim yönetime ara verdiğimiz zaman diliminde 24 madde iptal edilmiş. Bu süreç daha sonra istifa mahkemesine taşınmış. İstifa ise yerel mahkemenin aldığı kararı onamış. Danıştay ise 2024 yılındaki 2 kararı bozmuş” diye konuştu.

“S plaka ihalesine karşı olduğumuzu dile getirdik ancak…”

İzmir’in Güney ve Kuzey aksına SG plakalı servis verileceğini açıklayan Bostancı, “16 haziran tarihinde belediyeye yazdık. Ulaşım daire başkanlığı 22 haziran da UKOME’ye göndermiş. 25 Haziran’da UKOME toplandı ve bu kararı çıkarttık. Okula adına kayıtlı Özmal araçları ile dolaylı ve dolaysız öğrenci taşımacılığı yapamaz. S plakalı arkadaşımıza yeni bir iş alanı çıktı. Bir kaos yaşanmaması için belediyede tereddütler vardı. Yapılan çalışmalarda kuzey ve güney bölgedeki odalarımız s plakalı araca ihtiyacımız var diye belediyeye müracaat etmiş. Belediye de kayıtsız kalamayacak İzmir Esnaf Birliği’nden S plakası ihtiyaç hakkında çizelge istemiş. İlçedeki arkadaşlar ise 250, 300 tane S plaka istemiş. Merkezde ise belediye bu konuda kesinlikle S plakaya ihale verilmesine karşıyız. Mevcut işsizlik var. Kırmızı kuşakların elden geçmesi lazım dedik. S plaka ihalesine karşı olduğumuzu dile getirdik. 22 Nisan 2026 tarihinde ihtiyaç yoktur diye cevap verdik. İlçe odalarında ise ihtiyacın olduğunu söyledi. Belediye ise kırmızı kuşakların hizmet veremeyeceğini söyledi, merkezde de S plaka vereceğini söyledi. Daha şartlar belli değil. Bir kaos yaşanmaması için Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz Bölgeleri araçlarına 150 tane ilave edilmesine karar verildi. Bu araçlara ise SG plakaları verilecek. Aliağa, Menemen bölgelerine de SG plakaları verilecek. Tüm şoför odalarının isteyip istemediği UKOME kararlarında yazılı. İzmir merkezden yaklaşık 1500 tane araç eksiliyor” dedi.