Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Aracı İşletmecileri Odası öncülüğünde, İzmir merkezde faaliyet gösteren ilçe şoförler odası başkanlarının katılımıyla Servisçiler Odası Hizmet Binası’nda bir basın toplantısı düzenlendi.

UKOME kararları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği ‘S’ plakası ihalesine yönelik şoför esnafının görüşleri kamuoyuna duyuruldu. S plakası açıklamalarının gölgesinde Mevcut oda başkanı Hasan Basri Bostancı, eski oda başkanı Erdem Mert ve yönetiminde de yüklendi. Mert hakkında zimmet suçu çıktığını açıkladı.

“Borç yapmışlar, vadeli hesap açılmamış”

Geçmiş dönem oda Başkanı Erdem Mert ve yönetimi hakkında bazı iddialarda bulunan Bostancı, “ÖZMAL’a yeni yaptırımlar getiriyoruz. Okulları açılmadan önce kargaşa yaşanmamı için acele ettik. Aldığımız UKOME kararı Türkiye’ye emsal olabilecek karar. Eski yönetimin 170 bin lira borcu var. 78 bin lira kredi kartı harcaması olmuş. Fiş kesilmiş ama faturalandırılmamış. Klimalara bakım yaptırılmış ama klimalar çatı katında, oranın anahtarı da bendeydi. Bir yakınını çalışan yapmış, 10,15 bin lira para verilmiş. 2025 yılının sonuna kadar mobil bankacılık kullanılmış. Vadeli hesap açılmamış” şeklinde konuştu.

“Erdem Mert’te zimmet çıktı”

Geçmiş dönem oda başkanı Erdem Mert hakkında zimmet çıktığını öne süren Bostancı, “Başkan’da zimmet çıktı. Genel Kurulca belirlenen maaş limitinin üzerinde maaş almışlar. Bütün arkadaşlar dava açtı. Ayın 16’sında bir kişi buraya müracaat etmiş. Genel Sekreter bu yazıyı almış. Henüz bize odayı teslim etmemişlerdi. Ayın 22’sinde ise süre dolmuş, bizim de haberimiz olmadığı için o kişi banka hesabımıza bloke koydurdu. Köpekli köyde değneksiz gezmişler” diye konuştu.