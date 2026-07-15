Son Mühür - İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü vesilesiyle yazılı bir mesaj yayımladı. Yeldan, 15 Temmuz 2016 gecesi devlet kurumlarına sızan FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği, devletin kararlı duruşu ve milletin cesaretiyle bertaraf edildiğini hatırlattı. Aradan geçen on yıla rağmen o geceki milli birlik ruhunun hafızalardaki canlılığını koruduğunu ifade eden Başsavcı Yeldan, hiçbir karanlık yapının milletin iradesinden ve devletin kudretinden daha güçlü olmadığını vurguladı.

"Adalet teşkilatımız hukukun üstünlüğüne bağlılıkla mücadeleye devam ediyor"

Cumhuriyetin temelini oluşturan hukuk devleti ilkesinin devletin en büyük güvencesi olduğunu belirten Başsavcı Ali Yeldan, yargı mensuplarının kararlılığını şu sözlerle dile getirdi: "Adalet teşkilatımız; Anayasamızın verdiği yetki, milletimizin duyduğu güven ve hukukun üstünlüğüne olan sarsılmaz bağlılığıyla, devletimizin bekasına, milletimizin huzuruna ve anayasal düzenimize yönelen her türlü tehdide karşı dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Çünkü biliyoruz ki güçlü devlet, güçlü adaletle ayakta kalır. Güçlü adalet ise milletin vicdanından, hukukun üstünlüğünden ve devlete sadakatten güç alır." Yeldan, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle anarken, kahraman gazilere de şükranlarını sundu.