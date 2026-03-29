TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Bucaspor 1928, sahasında Elazığspor karşısında 5-1’lik farklı bir mağlubiyet aldı. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekipte kötü gidişat daha da derinleşti.

Son haftalarda galibiyet yüzü göremeyen İzmir temsilcisi, bu yenilgiyle birlikte kazanamama serisini 12 maça çıkardı.

Puan silme cezası kapıda

Sahadaki kötü sonuçların yanı sıra kulübü bekleyen bir diğer tehlike ise idari yaptırım. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulüp lisansı alınamaması nedeniyle Bucaspor 1928’in 3 puanının silinmesi gündemde. Cezanın resmiyet kazanıp puan tablosuna işlenmesi halinde İzmir ekibi 15 puandan 12 puana gerileyecek.

Ligde kalma umutları zora girdi

Halihazırda grubun son sırasında yer alan Bucaspor 1928 için puan silme ihtimali, ligde kalma yarışını neredeyse imkansız hale getiriyor. Sezonun bitimine yalnızca 5 hafta kala puan kaybı, takımın “havlu atması” anlamına gelebilir.

Ekonomik kriz ve transfer yasağı etkiliyor

Kulübün yaşadığı mali sıkıntılar da sahaya doğrudan yansıyor. Transfer yasağı nedeniyle kadrosunu güçlendiremeyen Bucaspor 1928, sınırlı kadroyla mücadele etmek zorunda kalıyor.

Yaklaşık 5 sezondur 2. Lig’de yer alan sarı-lacivertliler, bu sezon hem sportif hem de ekonomik açıdan en zorlu dönemlerinden birini geçiriyor.

Kalan maçlar kaderi belirleyecek

İzmir temsilcisi sezonun son bölümünde kritik karşılaşmalara çıkacak. Bucaspor 1928’in kalan fikstürü şu şekilde:

Ankaragücü (Deplasman)

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor

Altınordu (Deplasman)

Batman Petrolspor

Karacabey Belediyespor (Deplasman)

Bu süreçte alınacak sonuçlar, kulübün ligdeki kaderini belirleyecek.