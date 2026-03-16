Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın liderliğinde, kentin dört bir yanına yayılan tanzim satış mağazaları zinciri İZMAR, büyüme stratejisini hız kesmeden sürdürüyor. Yerel üreticiyi desteklerken vatandaşa ekonomik, sağlıklı ve güvenilir gıda ulaştırmayı hedefleyen İZMAR, 21’inci hizmet noktasını Çiğli halkıyla buluşturdu. İZTARIM AŞ bünyesinde faaliyet gösteren mağazanın Köyiçi Mahallesi Dere Caddesi üzerindeki açılışı, bölge sakinleri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Yerli üretimin yeni markası: İZMAR peyniri raflarda

Çiğli mağazasının açılışı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal sanayi hamlesinin en yeni meyvesine de ev sahipliği yaptı. Bayındır Süt Fabrikası’nda tamamen yerli süt üreticisinden alınan ham maddelerle işlenen İZMAR markalı tam yağlı taze beyaz peynir, ilk kez bu mağazada vatandaşın beğenisine sunuldu. Piyasadaki muadillerinin fiyatı 300 lirayı bulurken, İZMAR taze beyaz peynirin 120 liralık ulaşılabilir fiyat etiketi tüketiciden tam not aldı. Bayındır’ın süt ürünlerinden Ödemiş Et Entegre Tesisi’nin taze et ürünlerine, Şaşal Su’dan Halk Ekmek çeşitlerine kadar uzanan geniş ürün gamı, İzmir’in kendi üretim gücünü doğrudan halkın mutfağına taşıyor.

Çiğli sakinlerinden tam not: "Güvenilir ve ekonomik alışveriş"

Açılışın ardından mağazaya akın eden vatandaşlar, ekonomik kriz döneminde İZMAR’ın kendileri için bir nefes borusu olduğunu ifade etti. Daha önce uygun fiyatlı alışveriş için Ulukent gibi uzak noktalara gitmek zorunda kaldıklarını belirten mahalle sakinleri, mağazanın kapılarına kadar gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Özellikle asgari ücretli ve emekli vatandaşlar, piyasa koşullarının çok altındaki et ve süt ürünleri fiyatlarının bütçelerine doğrudan katkı sağladığını vurgularken, kooperatifçilik modelinin desteklenmesi sayesinde "kendi toprağının ürününü" tüketmenin huzurunu yaşadıklarını belirttiler.

Ürün yelpazesi ihtiyaca göre iki katına çıkarıldı

Vatandaşların taleplerini yakından takip eden İZTARIM ekipleri, sadece mağaza sayısını artırmakla kalmayıp raflardaki ürün çeşitliliğini de kısa sürede iki katına ulaştırdı. Kooperatiflerden tedarik edilen zeytinyağı, bal ve çay gibi temel gıdaların yanı sıra temizlik malzemelerinden atıştırmalıklara kadar yüzlerce farklı kalem ürün artık İZMAR raflarında yer alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu hamlesiyle tanzim satış mantığını modern bir market konseptiyle birleştirerek, halkın tüm mutfak ihtiyaçlarını tek noktadan ve bütçeyi sarsmadan karşılamasına olanak tanıyor.

İZMAR ağı büyümeye devam ediyor: Yeni duraklar belli oldu

İzmir’in pek çok farklı ilçesinde 21 noktada hizmet veren İZMAR, mağaza zincirine çok yakında yeni halkalar eklemeye hazırlanıyor. Çiğli’nin ardından sıradaki mağazaların Bayraklı Osmangazi ve Menemen Asarlık bölgelerinde açılması için hazırlıklar son aşamaya geldi. Pazar günleri hariç haftanın altı günü sabah 09.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında kesintisiz hizmet veren mağazalar, sabit noktaların yanı sıra "Gezici Mağaza" aracılığıyla da şubesi bulunmayan mahallelerdeki İzmirlilere ulaşmayı sürdürüyor. Şehrin her noktasına güvenilir gıdayı taşıma vizyonu, yeni açılacak şubelerle İzmir geneline yayılmaya devam edecek.