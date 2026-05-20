Son Mühür / Osman Günden - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 20.05.2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, sattığı taşınmazlara yenilerini ekledi. Çeşme Belediyesi tarafından 4 taşınmaz satışa çıkarıldı.

3 tanesi Reisdere, 1 tanesi Ilıca Mahallesi'nde!

Çeşme Belediyesi tarafından satışa konulan taşınmazlar; Reisdere ve Ilıca Mahallesi'nde yer alıyor. Reisdere Mahallesi, Demirci mevkiindeki ilk taşınmaz 4002 ada 2 parselde yer alırken, belirlenen muhammen bedel ise 22 milyon 500 bin TL olarak göze çarpıyor. Reisdere Mahallesi, Bahçelaki mevkiindeki ikinci taşınmaz ise 3533 ada 1 parselde yer alırken, belirlenen muhammen bedel ise 30 milyon TL olarak göze çarpıyor. Reisdere Mahallesi, Bahçelaki mevkiindeki 3. taşınmaz ise 3533 ada 2 parselde yer alırken, muhammen bedeli ise 20 milyon 500 bin TL olarak ön plana çıkıyor.

Ilıca Mahallesi, Punta mevkiindeki son taşınmaz ise 7746 ada 4 parselde yer alıyor. Belirlenen muhammen bedel ise, 35 milyon TL.

İhaleler ne zaman?

Söz konusu taşınmazların satışı için gerçekleştirilecek olan ihale; Çeşme Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonu’nda (İnönü Mahallesi, 2001 Sokak, No:2 Çeşme/İzmir) İhale Komisyonunca 04.06.2026 tarihinde saat 14.30-15.15 saatleri arasında gerçekleştirilecek.