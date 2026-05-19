Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, 2025-2026 sezonunda profesyonel liglerde oluşan puan durumları resmen tescil edildi. Trendyol Süper Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’de sezonların tamamlanmasının ardından şampiyon olan, üst lige çıkan ve küme düşen takımlar kesinleşmiş oldu.

Süper Lig’de Şampiyon Galatasaray!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluğa ulaşan taraf oldu. Ligde sezon sonunda Antalyaspor, Kayserispor ve Fatih Karagümrük küme düşen ve Trendyol 1. Lig’e gerileyen ekipler arasında yer buldu.

1. Lig’e yükselen takımlar netleşti!

Nesine 2. Lig’de sezonu başarılı tamamlayan dört takım, gelecek sezon Trendyol 1. Lig’de mücadele etmeye hak kazandı.

Batman Petrolspor, Bursaspor, Mardin 1969 Spor ve Muğlaspor bir üst lige yükselen takımlar olarak dikkat çekti.

2. Lig’de küme düşenler de açıklandı!

Nesine 2. Lig’de sezonu alt sıralarda tamamlayan takımlar ise Nesine 3. Lig’e düştü.

Ligden düşen ekipler ise şu şekilde sıralandı:

- Beykoz Anadoluspor

- Kepezspor

- Karaman FK

- Bucaspor

- Yeni Mersin İdmanyurdu

- Adanaspor

- Yeni Malatyaspor

Nesine 3. Lig’den 2. Lig'e!

Nesine 3. Lig’de sezonu başarılı bir şekilde noktalayan kulüpler de 2. Lig biletini kaptı.

Bir üst lige yükselen ekipler şöyle sıralandı:

- İnegöl Kafkasspor

- 12 Bingölspor

- Sebat Gençlikspor

- Kütahyaspor

- Çorluspor 1947

- 52 Orduspor

BAL'a düşenler kesinleşti!

Nesine 3. Lig’de sezon sonunda Bölgesel Amatör Lig’e düşen takımlar da kesinleşti. Küme düşen ekipler arasında İzmir temsilcileri Bornova 1877 ve İzmir Çoruhlu FK yer aldı.

Ligden düşen diğer ekipler arasında Nazillispor, Giresunspor ve Edirnespor gibi kulüpler de kendine yer buldu.