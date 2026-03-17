İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü birimleri, geçtiğimiz 25 Şubat tarihinde İtalya'nın Trieste Limanı’na doğru yola çıkmaya hazırlanan Ro-Ro gemisindeki araçlar üzerinde kapsamlı bir denetim başlattı. Limanda bekleyen yaklaşık 280 tırın tek tek incelendiği esnada, 32 yaşındaki şoför A.T.’nin sergilediği tedirgin hareketler deneyimli ekiplerin gözünden kaçmadı. Şüphe üzerine X-ray tarama sistemine sevk edilen tırda yapılan incelemede, şoför kabini bölgesinde standart dışı bir yoğunluk saptandı. Teknik verilerin ardından araç, detaylı fiziksel arama yapılmak üzere hangar bölgesine çekildi.

Yatağın altından çıkan 7 bin 550 parçalık tarih hazinesi

Arama hangarına alınan tırın kabininde uzman ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda, şoför yatağının hemen arka kısmına plastik malzemelerle ustaca monte edilmiş yapay bir bölme keşfedildi. Gizli bölmenin içerisine yerleştirilmiş 15 ayrı paket açıldığında, paha biçilemez değerde olduğu değerlendirilen toplam 7 bin 550 adet tarihi sikke ve çeşitli figürler ele geçirildi. Ele geçirilen dev koleksiyon, bilimsel incelemelerin yapılması ve koruma altına alınması amacıyla Çeşme Müzesi Müdürlüğü yetkililerine tutanakla teslim edildi. Olayın ardından gözaltına alınan sürücü A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Kepçe operatörüyken buldum" iddiası ve savcılık soruşturması

Tutuklanan şüpheli A.T., emniyetteki ilk ifadesinde kaçakçılık girişimine dair ilginç bir savunma yaptı. Yaklaşık iki yıl önce kepçe operatörlüğü yaptığını belirten zanlı, bir hafriyat sahasındaki kazı çalışması esnasında bu objelerin tesadüfen kepçesine takıldığını öne sürdü. Bulduğu parçaların tarihi eser olduğunu anladığını ancak korktuğu için durumu yetkililere bildirmediğini iddia eden şoför, eserleri iki yıl boyunca sakladığını dile getirdi. Daha sonra uluslararası bir lojistik firmasında işe girdiğini söyleyen A.T., bu paha biçilemez mirası yurt dışında satarak haksız kazanç elde etmeyi planladığını ve bu amaçla tır kabinine özel bir düzenek kurduğunu itiraf etti.

Uluslararası bağlantılar mercek altında

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma, olayın sadece bireysel bir girişim olmayabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaşıyor. 7 bin 550 parça gibi devasa bir koleksiyonun tek bir kazıdan çıkmasının hayatın olağan akışına aykırı olabileceğini değerlendiren güvenlik güçleri, şüphelinin yurt içinde veya yurt dışında profesyonel bir tarihi eser kaçakçılığı şebekesiyle bağlantılı olup olmadığını araştırıyor. Lojistik güzergahlar ve iletişim trafiği üzerinden yürütülen teknik incelemeler sonucunda, operasyonun yeni halkalarının ortaya çıkabileceği öngörülüyor.

