Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 13 Mart saat 22.30 sıralarında Çeşme açıklarında denizde hareket halinde olan bir lastik bot tespit etti.

Bölgede görev yapan Sahil Güvenlik Botu (TCSG-30) tarafından durdurulan botta çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğu belirlendi.

7’si çocuk 34 göçmen kıyıya çıkarıldı

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde lastik bot içerisinde 7’si çocuk olmak üzere toplam 34 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından güvenli şekilde bottan alınan göçmenler kıyıya çıkarıldı.

İşlemlerinin ardından geri gönderme merkezine sevk edildiler

Kıyıya çıkarılan göçmenlere ilk olarak sağlık kontrolleri yapıldı. Kimlik tespiti ve diğer resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından düzensiz göçmenler, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.