Konak Belediye Başkanı Mimar Nilüfer Çınarlı Mutlu, belediyenin yaptığı çalışmalar ve projeleri hakkında Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. “Kentin kronikleşmiş sorunlarını çözmek istiyorum” diyen Başkan Mutlu, “En önemlisi kentsel dönüşümü bir yerden başlatmak istiyorum. Sürekli sokaktayım ve en büyük problem olarak dönüşümü görüyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte görünen bir yerde yapılacak dönüşümün öncelikle adresi Yeşildere olmalı. Havalimanı yolu, protokol yolunda bir şeylerin dönüştüğünü göstermediğimizde sizin başka bir yerdeki dönüşümünüz halka ulaşmıyor” dedi.



“İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilişkilerimiz iyi”

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilişkilerinin iyi olduğunu ifade eden Başkan Mutlu, “İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilişkilerimiz iyi. Bu kente hizmet etmek için aynı partiden yola çıkmış insanlarız. Bizim Büyükşehir Belediyesinden taleplerimiz oluyor. Yeni binamızın müteahhite ödeme yükümlülüğü İzmir Büyükşehir Belediyesinde. Çünkü karşılığında bir arsa verilmiş. En büyük beklentimiz bir an önce binamızın bitmesi ve birimlerimizin yeni binaya taşınması. Böylelikle belediye daha kolay yönetilebilir olacak hem de Basmane’deki beyaz yakalı nüfusun esnafa çok katkıda bulunacağını düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesinden asfalt talebimiz var. Bu yıl çok yağmur yağdı. Ve yollarımız baya etkilendi. İZSU’nun çalışmaları var. Yağmur suyu ayrıştırma çalışmaları var. Her taraf kazıldı ama sonu çok güzel olacak. Her yeri su basmayacak. Biz bu konuları İzmir Büyükşehir Belediyesi ile sürekli istişare. Bürokrasisi ile de Cemil Başkanla da görüşüyoruz. Diyaloglarımızı hep sıcak tutuyoruz” dedi.





"Genel Merkez ile belediye yönetimleri arasında çok sistemli bir çalışma var"

CHP Genel Merkezi’nin CHP’li belediye başkanları ve yönetimleri ile çok sistemli bir çalışma yürüttüğüne dikkat çeken Başkan Mutlu, “Genel merkez ile düzenli toplantılarımız var. CHP’de bilgi ve belgeye dayalı bir yönetim var. İnanılmaz bir ölçme ve değerlendirme var. Genel Merkez, sürekli anket yapıp, bizim düzenli olarak halktaki karşılığımız ölçülüyor. Dört yıl sizi boş bırakıp dördüncü yılın sonunda seçime gidin demiyor kimse. Altı ayda bir işler yolunda mı, bir yerde majör bir hata varsa size düzeltmeniz için uyarı da gelebiliyor. Bu tür çalışmalardan çok memnunum” şeklinde konuştu.