Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir’de İzmir Tabip Odası seçim süreci başlarken, “Yeni nefes, ortak gelecek” sloganıyla yola çıkan İzmir Çağdaş Hekim Grubu seçim çalışmalarına başladı. Tanıtım toplantısına yoğun bir ilgi vardı. Çağdaş Hekim Grubu adayları ve grubu destekleyen hekimler, toplantı salonuna sığmadı.

Toplantıda İzmir Çağdaş Hekim Grubu Yönetim Kurulu, Türk Tabipler Birliği Kongre Adayları, Onur Kurulu Adayları ve Denetleme Kurulu Adayları tanıtıldı. Yönetim Kurulu aday listesinde Prof.Dr. Gül Ergör, Doç.Dr. Melekper Elcil Kaya Biçer, Uzm.Dr. İnan Mutlu, Prof.Dr. Dilek Yeşim Metin, Uzm. Berna Işık İrkin, Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Üste, Prof.Dr. Turgay Turan yer aldı.

“Biz buradayız ve açık söylüyoruz, bu gidişatı kabul etmiyoruz”

İzmir Çağdaş Hekim Grubu’nun basın açıklamasını Doç.Dr. Melekper Elcil Kaya Biçer okudu. “Bugün burada sadece bir aday listesi açıklamıyoruz. Bugün burada bir iddiayı ortaya koyuyoruz. Hekimliğin yeniden söz sahibi olduğu bir dönemi başlatma iddiasını. Bugün hekimlik; acil serviste darp edilen bir meslektaşın haberiyle, göç başvurusu yapan genç bir hekimin sessizliğiyle, emeklilikte yoksullaşan bir ömrün gerçeğiyle tanımlanıyor. Uzun süredir bu ülkede hekimlik; ağır iş yüküyle, güvencesizlikle, şiddetle ve sistematik bir değersizleştirmeyle karşı karşıya. Mesleğimizin itibarı aşındırılmaya çalışıldı. Sözümüz geri plana itildi. Karar mekanizmalarından dışlandık. Türkiye’de bu krizin bireysel değil, yapısal olduğu açıktır. Ama biz buradayız. Ve açık söylüyoruz: Bu gidişatı kabul etmiyoruz”

“Cumhuriyetin bize kazandırdığı aklın, bilimin ve özgür düşüncenin mirasını taşıyoruz”

“İzmir Çağdaş Hekim, bu tabloya alışmayı reddedenlerin adıdır. Bu bir liste değil; hekimliğin yeniden ayağa kalkma iradesidir. Adaylarımız; nöbet ertesi tükenmişliği bilen, şiddetin gölgesinde çalışmış, emeğinin karşılığını alamamanın ne demek olduğunu yaşamış hekimlerdir. Ve bu nedenle yalnızca temsil etmeye değil, değiştirmeye taliptir. Çünkü biz, hekimliğin sadece bir meslek değil; bu topluma ve bu vatana karşı sorumluluk taşıyan bir görev olduğuna inanıyoruz. Bizler, bu ülkenin aydın birikiminin parçası olan hekimleriz. Cumhuriyet’in bize kazandırdığı aklın, bilimin ve özgür düşüncenin mirasını taşıyoruz. Bu bilinçle biliyoruz ki; aydın olmak yalnızca bilmek değil, gerektiğinde söz almak, sorumluluk üstlenmek ve yön vermektir. Geçmişin karanlığından beslenen, mesleklerin sözünü zayıflatan anlayışlara karşı; bugün yeniden söz kurmak, yeniden örgütlenmek ve yeniden güçlenmek zorundayız”

“Bu memleket, bu meslek, bu davet bizim”

“İzmir Tabip Odası; sadece aidat yatırılan bir yer değil, sadece kısa mesaj atan bir kurum değil, sadece masa başında açıklama yapılan bir alan değil; hekimlerin birlikte söz ve eylem ürettiği bir alan olmak zorundadır. Bugün açıkladığımız aday listesi; farklı kurumlardan, farklı deneyimlerden gelen ama aynı yerde buluşan bir iradenin ürünüdür. Bu irade; mesleğine sahip çıkan, bilimi ve aklı rehber edinen, kamusal sağlık anlayışını savunan bağımsızlığından taviz vermeyen, şeffaf ve katılımcı bir yönetimi esas alan bir iradedir. Biz İzmir’den konuşuyoruz. Ama söylediğimiz söz yalnızca İzmir’e ait değil. Bu söz; geleceğini bu meslekte kurmak isteyen genç hekimin de, yıllarını bu mesleğe vermiş deneyimli hekimin de ortak sözüdür. Çünkü biliyoruz: Hekim sustuğunda sadece bir meslek değil, toplumun sağlık hakkı da sessizleşir. Biz, tabip odasını; izleyen değil yön veren, suskun değil söz söyleyen, dağılan değil birleştiren bir güç haline getirmeye geliyoruz. İzmir’den yükselen bu çağrı; tabip odasında birikmiş yorgunluğu aşacak iradeyi, enerjiyi ve ortak aklı büyütür. İddiamız nettir: Yeni bir nefes mümkün. Ortak bir gelecek mümkün. Ve biz bu olanağı gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Bu memleket, bu meslek, bu davet bizim”