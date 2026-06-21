Olay, dün akşam saatlerinde Emirli Mahallesi'ndeki ilkokul bahçesinde meydana geldi. Sezgin B. ve Yağmur S. çiftinin düğün öncesi eğlenceleri sırasında, iddiaya göre E.D. (43) isimli şahıs, yanında getirdiği pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açmaya başladı. Kutlamaların en hareketli anlarında yaşanan bu olayda, düğün alanı adeta savaş alanına döndü.

14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Saldırı esnasında mermilerin hedefi olan 5 kişi yaralandı. Yaralılar arasında olan 14 yaşındaki A. Ç. ile birlikte Hüseyin Ö. (23), Hasan B. (30), Ümmühan D. (45) ve Osman Ö. (72) olay yerine gelen ambulanslarla hemen Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan bütün müdahalelere rağmen genç A.Ç. kurtarılamadı ve yaşamını kaybetti. Yaralılardan Ümmühan D.'nin, saldırgan E.D.'nin eşi olduğu tespit edildi; hayati tehlikesi bulunan kadın, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Saldırgan kıskıvrak yakalandı

Olayın sonrasında bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, kaçmaya çalışan şüpheli E.D.'yi kırsal bir bölgede kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Toprağa verildi

Yaşamını yitiren 14 yaşındaki A. Ç'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin sonrasında ailesine teslim edildi.

Küçük çocuğun naaşı, Emirli Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının sonrasında gözyaşları arasında toprağa verildi.