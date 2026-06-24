Son Mühür - Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında dış transferde önemli bir hamleye imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, file önündeki savunmasını güçlendirmek amacıyla Rus orta oyuncu Anna Prasolova’yı kadrosuna kattı. Kulübün resmi kanallarından yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncuyla gelecek sezon için kesin olarak anlaşmaya varıldığı kamuoyuyla paylaşıldı.

Resmi açıklama geldi

Göztepe Spor Kulübü, transferi taraftarlarına ve spor kamuoyuna resmi bir mesajla duyurdu. Sarı-kırmızılı yönetim tarafından yapılan açıklamada, "Orta oyuncu pozisyonunda oynayan 1999 doğumlu Rus oyuncu Anna Prasolova ile önümüzdeki sezon için anlaşmaya vardık" ifadelerine yer verilerek, yeni transferin takıma katılmasıyla birlikte kulübün ligdeki hedeflerine bir adım daha yaklaştığı vurgulandı.

Sultanlar Ligi gibi dünyanın en zorlu voleybol liglerinden birinde kalıcı olmak ve üst sıraları zorlamak isteyen İzmir temsilcisi, bu hamleyle file önündeki savunma direncini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Rus voleybol ekolünün getirdiği fiziksel avantajları, yüksek blok yeteneğini ve oyun disiplinini sahaya yansıtması beklenen 1999 doğumlu Prasolova'nın, takımın hem defansif kurgusuna hem de hücum varyasyonlarına ciddi bir esneklik kazandıracağı öngörülüyor.

Sarı-kırmızılı taraftarlar arasında da büyük bir heyecan ve memnuniyet yaratan bu kritik imzanın ardından, Göztepe yönetiminin transfer çalışmalarına nokta koymadığı öğrenildi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik görülen diğer pozisyonlar için de arayışlarını sürdüren İzmir ekibi, yeni sezon öncesi güçlü ve alternatifli bir kadro kurarak ligde sürprize yer bırakmak istemiyor.