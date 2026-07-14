Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin en yeni sakinlerini henüz anne karnındayken kucaklıyor. Gebeliğin yedinci ayında başlayan bu yolculuk, sadece bir hoş geldin paketinden ibaret değil, uzmanların evlere kadar taşıdığı profesyonel bir rehberlik ağı. Sağlık İşleri ile Sosyal Hizmetler daire başkanlıklarının ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar, hem annelerin hem de bebeklerin hayat kalitesini artırmayı hedefliyor.

Hamileliğin 7. ayında sıkı ilişkiler kuruluıyor

İzmir95 projesi kapsamında görev yapan uzman ekipler, ailelerin kapısını tam 27 kez çalıyor. Doğum öncesinde başlayan bu sıkı takip, bebek bir yaşına gelene kadar kesintisiz devam ediyor. Evleri ziyaret eden psikologlar, diyetisyenler ve hemşireler annelere rehberlik ediyor.

Ziyaretlerde emzirme tekniklerinden ev kazalarına karşı ilk yardıma, bebeklerin diş sağlığından lohusalık dönemi psikolojik desteğine kadar her detay titizlikle işleniyor. Anneler, bu zorlu ama bir o kadar da özel süreci uzman eşliğinde, güvenle atlatıyor.

"Bilmediğimiz ne çok şey varmış"

Belediyenin sağladığı bu profesyonel destek, sahada karşılığını fazlasıyla buluyor. İki aylık Elif Ada'nın annesi Azime Cevahir, yaşadığı deneyimi şu sözlerle özetledi:

"Bebek henüz karnımdayken ne hissettiğimi sordular. Doğduktan sonra nasıl besleyeceğimi, bebeğimin duygularını nasıl anlayacağımı tek tek anlattılar. Psikolog, diyetisyen ve hemşire evimize kadar geldi, harika eğitimler aldık."

İki haftalık Arya bebeğin annesi Rabia Bahadır da yalnız hissetmediklerini belirterek, "Zor bir süreçten geçerken elimizden tuttular. Sayelerinde bilmediğimiz, yanlış bildiğimiz pek çok konuyu doğrusuyla öğrendik" diyerek belediye ekiplerine teşekkür ediyor.

30 ilçede dağıtılan "Hoş Geldin" çantasında neler var?

Maddi ve manevi her aşamada ailelerin yanında olmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 ilçenin tamamında "Hoş Geldin Bebek" paketlerini ulaştırıyor. Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen bu yardımlarla, özellikle yeni doğan dönemindeki temel ihtiyaçlar karşılanıyor.

Özel tasarlanmış bebek çantalarının içerisinde şunlar yer alıyor:

Bebek bezi ve ıslak mendil

Bebek şampuanı ve banyo havlusu

Ağız temizleme mendili ve müslin örtü

Bebek zıbın seti ve alt açma örtüsü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın mesajını taşıyan özel bir anı defteri

