Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği "Gezici Açıkhava Film Günleri" ile beyaz perdeyi kentin meydan ve parklarına taşımayı sürdürüyor.

Bu yılki program doğrultusunda, yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun üstlendiği "Bak Postacı Geliyor" filmi, İzmir’in 10 ayrı ilçesinde vatandaşlarla buluşuyor.

Tamamen ücretsiz olarak yapılan gösterimler, sıcak yaz akşamlarında İzmirlilere açık havada sinema keyfi sunuyor.

Sıradaki gösterim Gaziemir'de

Gezici sinema gösterimlerinin bu dönemki ilk adresi, 10 Temmuz’da Karabağlar Yurdoğlu Parkı oldu. Mahalle halkının yoğun katılım gösterdiği ilk seansın sonrasında, gezici sinema tırının yeni durağı Gaziemir olacak.

Film, 14 Temmuz’da Gaziemir Şenlik Alanı’nda kurulacak büyük ekranda izleyiciye sunulacak. Program; Çiğli, Kiraz, Aliağa, Bornova, Buca, Ödemiş, Beydağ ve Tire ilçeleriyle devam edecek.

Gösterimler saat kaçta başlıyor?

Her yaştan İzmirliyi bir araya getirmeyi amaçlayan etkinliklerde film gösterimleri saat 21.00 itibarıyla başlayacak.

Vatandaşlar, mahallelerindeki park ve meydanlarda kurulacak açık hava sinemalarından yararlanarak yaz akşamlarını ücretsiz sinema etkinlikleriyle değerlendirebilecek.

Hangi tarihte nerede olacak?

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan detaylı gösterim takvimi ise şu şekilde;

14 Temmuz: Gaziemir – Gaziemir Şenlik Alanı

16 Temmuz: Çiğli – Kasaplar Meydanı

23 Temmuz: Kiraz – Cumhuriyet Meydanı

24 Temmuz: Aliağa – Demokrasi Meydanı

30 Temmuz: Bornova – Aşık Veysel Rekreasyon Alanı (Buz Pisti yanı)

4 Ağustos: Buca – Hasanağa Parkı

6 Ağustos: Ödemiş – 125. Yıl Kültürpark

11 Ağustos: Beydağ – 2 Eylül Parkı

13 Ağustos: Tire – Cumhuriyet Meydanı