Olayın, Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Parmakdere köyünde meydana geldiği öğrenildi. İzmir'de ikamet eden ve tatil için memleketine giden 65 yaşındaki Ali Özkan, çayırlık alanda yürüyüş yaptığı esnada aniden karşısında gördüğü ayının saldırısına maruz kaldı. Yaşadığı saldırının ardından yere düşen Özkan'ın, ciddi şekilde yaralandığı ifade edildi.

150 metre sürünerek yardım istedi!

Saldırı esnasında bacağı kırılan ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yaralanmalar meydana gelen Ali Özkan, olay yerinde uzun süre yardım gelmesini bekledi. Çevrede kimsenin bulunmaması sebebiyle kendi imkanlarıyla yaklaşık 150 metre sürünerek yola varan Özkan, bölgede hayvan otlatan çobanlara seslenerek yardım talep etti. Çobanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri intikal etti.

Başka hastaneye sevk edildi!

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrasında Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne götürülen Ali Özkan, burada yapılan değerlendirmeler sonucunda ileri tetkik ve tedavi için Harakani Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

"Bir anda üzerime saldırdı"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Ali Özkan, saldırının yavru ayılar sebebiyle gerçekleştiğini düşündüğünü ifade etti. Özkan, "İzmir'den memleketime gelmiştim. Çayırlık alanda gezerken yukarıdaki ağaçlık bölgede yavru ayılar vardı. Bir anda karşıma çıktı, fark edemedim. Göğsüme pençe attı, yere düştüm. Ayaklarıma sarıldı, bağırmaya başladım. Daha sonra ayağımı kırıp uzaklaştı. Etrafta kimse yoktu. Yaklaşık 150 metre sürünerek yola ulaştım. Hayvan otlatan çobanlara seslendim, gelip bana yardım ettiler." ifadelerini kullandı.

