Son Mühür / Yağmur Daştan – Atakan Başpehlivan- İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) temmuz ayı birinci olağan meclis birleşimi Başkan Tugay’ın yönetiminde toplandı. Toplantıda, Bağımsız Meclis üyesi Latif Aydemir, özellikle yaz dönemlerinde artan orman yangınları konusunda soru önergesi verdi. Önergesinde Aydemir, geçtiğimiz dönemlerde çokça tartışılan 'Yangın söndürme uçağı alımı' konusunu bir kez daha gündeme getirirken, Başkan Tugay da o soruya yanıt verdi.

Daha önceki sözleri hatırlattı

Meclis’e yangınlarla ilgili soru önergesi sunan Bağımsız Meclis üyesi Latif Aydemir, “Tunç Soyer, 2019'da o dönem ismi Fox TV olan kanalda canlı yayına katılarak "Hedefimiz uçak almak" demişti. Hatta buna yangın söndürme uçağı da ilave etmişti. Soyer'in görev süresi bitiminde ne uçak gördük ne helikopter. Gelelim bugüne... Göreve geldiğinizde CHP'li olduğunuz için ilk olarak devamlılık esasıyla Tugay'dan da adım atmasını bekledik ama henüz göremedik. Artık siyasi bir bağ olmadığı için böyle bir beklentimiz yok. Fakat Tugay'ın da 17 Şubat'ta İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sitesinde de yer alan bir beyanatı var. Tugay, "Birden fazla yangın uçağı kiralamaya hazırız. Başka şeylerden feragat eder kaynak ayırırız. Fakat izin verilmesi lazım." açıklaması yaptı. Vatandaşlarımızın sağlıklı bilgilendirilmesi adına soruyorum; yangın söndürme uçağı satın almak ya da kiralamak için izin almak gerekiyor mu? İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yangın söndürme uçağı almak yahut kiralamak için bir izin başvurusu oldu mu? Bu başvuruya olumlu ya da olumsuz cevap verildi mi? Bu uçakları yahut helikopterleri bugün kiralamamız önünde bürokrasi mi vardır yoksa para sorunu mu? Eğer para sorunu varsa, şubat ayında söylediğiniz gibi başka şeylerden feragat edip kaynak ayırmayı başaramadık mı? Geçtiğimiz yıldan ders çıkarmak adına bu yıl yangınlarla daha kapsamlı mücadele etmek için, mevcut insan ve ekipman gücümüzün üstüne ne gibi bir ekleme yapıldı? Haziran ayının sonunda Dikili Çandarlı'da çıkan yangınla birlikte İzmir'de ne yazık ki yaz dönemi orman yangınları başlamıştır. Bu yangınlara ne kadar hazırız?” sorularını yöneltti.

“Önerge verirken laf sokmayın”

Aydemir’in önergesi sonrası Başkan Tugay, “Önerge verirken laf sokmayın. Bunu niyet ve temenni olarak söyledim, mevzuata aykırı olduğunu da söyledim. Burada para sorunu değil halihazırda mevduat. Yeni araç için başvuru yapıldı şimdi bu araçlar imal ediliyor. Köylere tankerler dağıtıldı. Şu anda başarıyla çalışan bir İzmir itfaiyesi var. Her geçen gün diğer kurumlarımızla beraber daha iyi olması gereken bir koordinasyonla arkadaşlarımız müdahale ediyor. Havaların aşırı sıcak olduğu, kurak olduğu ve rüzgar olan zamanlarda yangın riski devam ediyor. Yangın risk haritaları oluşturduk. Bu anlamda elimizden geleni yapıyoruz. Havanın çok sıcak ve kurak olması bir tehdittir. Yangınlar konusunda vatandaşımıza dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatmamız gerekir” dedi.

"Siz bizi seviyormuş gibi davranıyorsunuz..."

“Siz bizi seviyormuş gibi davranıyorsunuz biz de problem yokmuş gibi davranıyoruz” yanıtı veren Aydemir, “Laf sokmak derken bunu hoş bulmadığımı ifade etmek için söz aldım. Karşıyaka’daki yanan yerin imara açıldığını ve Gaziemir’de de benzer bir şey olduğunu söyleyip sonrasında akışa bıraktınız. Sonuçta yanan yerlerde hepimizin ciğeri yanıyor. Aradan bir buçuk yıl geçti, yanan yerler kaderine terk edilmiş durumda. Benim haddime değil size laf sokmak” ifadelerini kullandı.

Başkan vekillerine söz verildi

Toplantının başında Seferihisar, Balçova ve Buca’da yaşanan adli süreçlerin ardından belediye başkanlarının görevden alınması sonrası yapılan seçimlerle göreve seçilen başkan vekillerinin takdimi yapıldı. Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, “Umarım başarılı bir süreç geçiririz” derken Balçova Belediyesi Başkan Vekili Selahattin Yıldız, “Bu görevi bir makam değil Başkanımız Onur Yiğit’in emaneti olarak görüyoruz. Umuyoruz ki başkanımız kısa sürede görevine gelecektir. O güne kadar biz de bu emanete sahip çıkacağız. Başkanımızın emaneti emin ellerdedir” ifadelerini kullandı. Seferihisar Belediyesi Başkan Vekili Fuat Gümüş de şunları söyledi: “Bu zor günlerde başkanımız ve arkadaşlarımızın tutukluluk süreci hükümlülüğe dönemden bizim de vekaleten aldığımız görevi tekrar devredeceğimiz zamana kadar ortak akıl ve şeffaf belediyecilikle görevimize devam edeceğiz.”

İstifalar sonrası yeni isimler seçildi

CHP’den istifa eden Mustafa Özuslu, Mehmet Atila Baysak ve Erdal Karagöz’ün yanı sıra İmar ve Bayındırlık Komisyonu’ndan istifa eden Mustafa Genç ve Hukuk Komisyonu’ndan istifa eden Semiha Memiş Saraç’ın yerine yeni üyeler seçildi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na Semiha Memiş Saraç, Hukuk Komisyonu’na İpek Kul, Organize Sanayi Bölgeleri’ne Atila Baysak, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu’na Atila Baysak, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’nda Erdal Karagöz yeniden seçildi.