Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) gerçekleşen yönetim değişikliği sonrasında CHP İzmir İl Başkanlığı görevine gelen Utku Gümrükçü'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Karabağlar Gençlik Kolları Başkanı Ayça Gülenç, tartışmaların odağı haline gelmişti. Gülenç'e çok sayıda eleştiri gelirken, Gülenç ise yaptığı açıklamayla kendisini eleştirenleri hedef almıştı.

Tartışmaların odağındaki isim olan Ayça Gülenç ile ilgili olarak CHP İzmir Gençlik Kolları İl Başkanlığı kararını verdi. Gülenç, CHP İzmir Gençlik Kolları İl Başkanlığı tarafından görevden alındı.

CHP İzmir Gençlik Kolları İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhuriyet Halk Partisi, yüz yılı aşkın demokrasi mücadelesini örgüt disiplini, ortak akıl ve kurumsal sorumluluk anlayışıyla bugünlere taşımıştır. Son günlerde kamuoyuna yansıyan açıklamalar, parti içi meselelerin kamuoyu önünde tartışılmasına neden olmuş, örgütümüzün birlik ve beraberliğine zarar veren bir sürecin oluşmasına yol açmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi’nde eleştirinin ve fikir ayrılıklarının yeri basın açıklamaları ya da sosyal medya değil, partimizin tüzüğüyle belirlenmiş kurumsal organlarıdır. Hiç kimsenin Cumhuriyet Halk Partisi’ne gönül vermiş, yıllardır bu örgüt için

emek vermiş yol arkadaşlarımızın partiye olan bağlılığını ve aidiyetini sorgulama hakkı yoktur.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde yürütülen değişim süreci ve İzmir örgütünün demokratik iradesiyle seçilmiş İl Başkanımız Sayın Çağatay Güç, örgütümüzün ortak iradesini temsil etmektedir. Bu iradeye saygı göstermek, görev alan her yönetici için kişisel bir tercih değil, örgütsel bir sorumluluktur. İl Başkanımızı ve il örgütümüzü hedef alan açıklamalar, yalnızca kişileri değil; İzmir örgütünün kurumsal yapısını ve ortak iradesini hedef almaktadır. Hiçbir ilçe yöneticisi, temsil ettiği makamı kişisel siyasi tutumunu veya parti içi ihtilafları kamuoyu önünde tartışmaya açmak amacıyla kullanamaz.

Bir ilçe gençlik kolları başkanının görevi; örgütte birlik ve beraberliği sağlamak, ortak mücadeleyi büyütmek ve partimizin kurumsal kimliğini temsil etmektir. Kamuoyuna yansıyan açıklamalar ise bu sorumlulukla bağdaşmamış, örgüt içerisinde ayrışmayı derinleştiren bir tablo ortaya çıkarmıştır. Bizim bağlılığımız makamlara ya da kişilere değil; Cumhuriyet’in temel değerlerine, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve halkın iradesinedir. Partimizin iktidar yürüyüşünü durdurmaya yönelik her girişim gibi, mutlak butlan kararı da AK Parti iktidarının yarattığı antidemokratik düzenin bir ürünüdür. Bu düzene bilinçli ya da bilinçsiz şekilde hizmet eden, söylem ve tutumlarıyla meşruiyet kazandırmaya çalışan hiçbir anlayışın Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinde karşılığı olmayacaktır. Bizler, halkın iradesini hedef alan hiçbir müdahaleyi meşru görmeyecek ve demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Kamuoyuna yansıyan süreç, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Gençlik Kolları Yönetimi tarafından değerlendirilmiş; Karabağlar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ayça Gülenç’in sergilediği tutumun örgüt disiplini, parti tüzüğü ve örgütümüzün demokratik iradesiyle bağdaşmadığı değerlendirilmiştir. Bu nedenle, İl Gençlik Kolları Yönetimi’nin oy birliğiyle aldığı kararla Ayça Gülenç ve yönetiminin görevlerine son verilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğini, örgüt disiplinini ve birlik ruhunu korumak hepimizin ortak, sorumluluğudur. İzmir İl Gençlik Kolları Yönetimi olarak, halkın iradesini esas alan mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz"

CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ayça Gülenç'in açıklaması ise şöyle:

''İl Başkanlığı binamıza,

baba ocağına gitmem suç kabul edilmiş…

Güya atanmışların seçilmişleri görevden alması yanlışmış, ya mahallesinde hiç mahalle delegesi dahi olmamış, atanmış Gençlik Kolları İl Başkanımız tarafından görevden alındığımı İlçe Başkanları grubundan çıkarılarak öğrendim.

Onun da canı sağ olsun…''