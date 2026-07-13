Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) gerçekleşen yönetim değişikliği sonrasında CHP İzmir İl Başkanlığı görevine gelen Utku Gümrükçü'ye hayırlı olsun ziyaretleri devam ederken, Karabağlar Gençlik Kolları Başkanı Ayça Gülenç'in yapmış olduğu ziyaret parti içinde farklı tepkileri de beraberinde getirdi.

Gülenç'in il binasında yapmış olduğu ziyarete ait fotoğrafların sosyal medyada paylaşılması sonrasında bazı partililerin eleştirileriyle karşılaştığı ifade edildi.

Sosyal medya ve telefonla eleştiri!

Ayça Gülenç, kendisine hem sosyal medya üzerinden hem de telefonla tepkiler geldiğini ifade ederken , yaşananların ardından sosyal medya hesabından uzun bir açıklama gerçekleştirdi.

Açıklamasında isim vermeden bazı parti yöneticilerine yönelik eleştirilerel ifadeler kullanan Gülenç, CHP çatısı altında uzun yıllardır çeşitli görevlerde yer aldığını ve bu süreçte önemli fedakarlıklar yaptığını sözlerine ekledi.

"Hayallerim kadar temiz bir süreç olmadığını..."

Partide görev aldığı dönemde farklı zorluklarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Gülenç, yapmış olduğu açıklamada gençlerin ve kadınların desteklendiği yönündeki söylemler ile uygulamaların her zaman örtüşmediğini belirtti.

Parti içerisinde yer alan bazı isimlerin gençlerin önünü açmak yerine kendi yakın çevrelerine destek gösterdiğini iddia eden Gülenç, çeşitli görevlendirme süreçlerinde de benzer durumlarla karşılaştığını öne sürdü.

Yeni il başkanını ziyaret etmesi hakkında ne dedi?

Utku Gümrükçü'ye sadece hayırlı olsun dileklerini iletmek amacıyla ziyaret gerçekleştirdiğini ifade eden Gülenç, bu ziyaretin eleştiri konusu haline gelmesini doğru bulmadığını belirtti.

Göreve gelen il başkanını ziyaret etmesinin suç gibi değerlendirilmesine tepkisini dile getiren Gülenç, parti içinde farklı görüşler bulunabileceğini ancak bunun kişisel saldırıya dönüşmemesi gerektiğini ifade etti.

"Partimin her daim yanındayım"

Açıklamasının sonunda ise CHP'ye bağlılığını ifade eden Ayça Gülenç, "Parti içi meselelerde yanlış bulduğum durumlar elbette var. Ama soranlar için söylüyorum; partimin her daim yanındayım." ifadelerini kullandı.