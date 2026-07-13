Son Mühür / Yağmur Daştan- Atakan Başpehlivan - İzmir Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı birinci meclis birleşiminde, kent gündemini uzun süredir meşgul eden çöp bertaraf tesisleri ve İZSU tarafından kesilen su faturaları gündeme geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, özellikle mayıs ayında su faturalarındaki fiyat artışlarının yasal dayanaktan yoksun olduğunu ve vatandaşın mağdur edildiğini iddia ederken, çöp tesislerindeki güncel durumu ve projelerin akıbetini sordu. Eleştirilere yanıt veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise faturalandırma süreçlerinin yasal prosedürler çerçevesinde yürütüldüğünü belirterek, çöp tesisi süreciyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Çöp tesisinde ne aşamadayız?

Başkan Tugay’ın “Bağımlıyım ve milletime bağlıyım” sözlerini hatırlatarak açıklamalarda bulunan AK Partili Yıldız, “Bizim tek gündemimiz var, kentin sorunları. Bu anlamda baktığımızda kentin çözümünü bekleyen çöp ve su faturaları sorunu var. Çöp konusunda ne durumdayız? Bergama’daki tesise gittik. Bergama’nın ve o bölgenin sorununu çözecek bir düzenleme yapılmış. Biz oraya günde 2 bin 5000 ila 3 bin ton vahşi depolama yapıldı. 2 bin tonluk yetkide ne aşamadayız? İkinci lob dolmuş ve maalesef çöp dağları var. Tesis o kadar kompakt yapılmış etrafı orman, çok keyifli bir alanda modern bir tesis ama Harmandalı haline dönmüş. Ödemiş için de size yetki verdik. Esasında bu meclisin bir yetki vermesine de gerek yoktu. Çünkü Ödemiş tesisi meclis kararı verilmeden yapılan bir sözleşmeydi ama meclis bir irade koydu. O yetkide ne aşamadasınız? Ödemiş’te hibe alacak mıyız almayacak mıyız? Yaz aylarına girdik günde 6 bin ton çöp üretir hale geldik. Kapasite aşılacak mı? Manisa’dan artık sitem ve eleştiriler almaya başladık, bu da sürdürülebilir durmuyor. Yamanlar’da ne aşamadayız? Naldöken’de bir planımız var mı? Başka bir yerle ilgili çalışmanız var mı?” diye sordu.

“İlave maliyetini nasıl karşılayacaksınız?”

“Su faturalarıyla ilgili tarife değişikliği yapmıştınız ve İzmir’e indirim yaptığınızı söylemiştiniz. Ben de 1 buçuk milyon İzmirli’nin indirimden yararlanmadığını söylemiştim, yeni bir zamla karşı karşıya kaldığını söylemiştim” sözleriyle devam eden Yıldız, “Elimde iki fatura var. Bu faturaya göre bir vatandaşımız nisan ayında 22 ton su tüketmiş bin 900 TL fatura ödemiş. Aynı vatandaş aynı ev mayıs ayında 20 ton su tüketmiş, karşılığında ödediği fatura 3 bin 300 lira fatura ödemiş. Yani yüzde 85 daha fazla. Tonu gelmiş 165 liraya. Biz tarife değişikliğini yaptığımız eleştirilere rağmen CHP’li arkadaşların oylarıyla 1 Haziran’da geçerli olmak üzere bir karar aldınız. Peki mayıs ayını kapsamamasına rağmen bizim İZSUmuzun değerli yetkilileri tüm İzmirli’ye 25 günlük eski tarifeden fiyatlandırması gereken faturaları yeni tarifeden faturalandırmış. Herhangi bir İzmirli dava açtığında davayı kazanır. Bu rakam 2.3 milyon abonemizin sadece 600 bin abonesi 0-6 metreküpü geçmiyordu, 1 buçuk milyon abonemiz geçiyordu. Doğal olarak 1 buçuk milyon aboneyi doğrudan ilgilendiren 2 ton azaltmış faturayı yüzde 85 daha fazla ödeyen ve hak etmediği bir parayı İZSU İzmir’in cebinden para almış durumda. Bağlı olduğumuz ve bağımlı olduğumu İzmirli’den biz bu parayı neden aldık? Bu faturalandırma yöntemi yanlıştır. Sorduğumuzda fatura okumasının 5 Haziran’da yapıldığını söylüyor. Bu durumdan ne kadar farkındasınız? İzmirli’ye indirim değil, zam yaptık. İzmir Türkiye’nin ton bazında en pahalı suyunu kullanıyor. İzmirli’den aldığınız bu haksız faturaları geri sunacak mısınız? İZSU’nun yaptığı fatura hatasının İzmir’e 1.5 milyar lira ilave maliyetini nasıl karşılayacaksınız?” sorusunu yöneltti.

“Tekrar bunu inceletiriz”

Yıldız’ın eleştirilerine yanıt veren Başkan Tugay ise “Su faturasıyla ilgili düzenlemede normal miktarlarda su tüketen insanlara daha uygun hale getirildiğini ancak ortalama hane tüketiminin üzerine çıkacak harcamalarda fiyatı yükselteceğimizi söyledim. Hala o noktadayız. Benim bildiğim noktada faturanın kesildiği tarihte tarife neyse o uygulanıyor. Tekrar bunu inceletiriz. Bir sorun olduğunu sanmıyorum. İzmir’deki su parasının Türkiye’nin en yüksek su parası olduğu iddiası kesinlikle yanlış. Daha uygun fiyata gelmeli midir, gelmelidir. Elimizden geleni yapıyoruz, çok ciddi yatırım ihtiyaçları var. Şu ana kadar 4. Faz tamamen kendi kaynaklarımızla yapıldı, Torbalı’daki arıtmaların kapasite artışı kendi kaynaklarımızla yapıldı. Sarnıç’tan, Menemen’e, yakında Kınık’tan başlıyoruz içme suyu kaynakları kendi kaynaklarımızla yenilendi. Büyük yatırımların yapıldığı bir dönem. İZSU’nun kaynakları tamamen bu tür yatırımlara kullanılıyor. Para başka bir harcamaya gitmiyor. Başladığından beri arkadaşlarımız her türlü harcamada ilerleyiş sağladılar. Personel sayısında azalma oldu… İZSU’nun ödemeleriyle ilgili indirimi daha da ileriye götüreceğimiz yerde onu yapacağız” dedi.

“Bunlar siyaset üstü konular…”

Çöp konusunda da karmaşa olduğunu aktaran Tugay, şunları söyledi: “Bergama ile ilgili ilave Lot talebi var. Fizibilite raporlarının tamamlanması bekleniyor. Ödemiş ile ilgili görüşmeler olumlu devam ediyor, Yamanlar ile ilgili tahsis süreci devam ediyor. Bakanlığın irtifak hakkını bekliyoruz. Naldöken ile ilgili bakanlık çevresel etki raporu istedi, çalışmalar başladı. Manisa’dan da bize iletilen bir şey yok. Manisa’daki sürecin geçici olduğunu söyledik. Hiç kimsenin rahatsız olacağını düşünmediğim bir lokasyonda bertaraf işlemi yapılıyor. Bizim bakanlıktan şu anda bekleyen onay süreçlerimiz var. Hep beraber bilgi alalım, akıllarda soru işareti kalmasın. Çözüm için de yardımcı olunursa seviniriz. Bunlar siyaset üstü konular. Bunlar devletin, yerel yönetimlerin İzmir’e karşı sorumluluklarıdır. Bunları beraberce çözelim.”